Ruszyła galeria handlowa w Nysie

1 grudnia br. otwarty został nowy obiekt handlowy w Nysie. Galeria Dekada Nysa powstała w centrum miasta, przy zbiegu ulic Kolejowej i Wolności.

Na blisko 20 tys. mkw. powierzchni najmu, otwartych zostało ok. 50 sklepów znanych i rozpoznawalnych marek, w tym. m.in. Carrefour, Home&You, Douglas, Rossmann, RTV Euro AGD, Sizeer, Vistula/Wólczanka, Vision Express, 50 Style, Dealz, Cropp, House, Sinsay, Pepco, KiK, Martes Sport, 4F, Smyk, Diverse, Quiosque, Empik, Apart, Yes, W. Kruk, Ryłko, Grycan.

Galeria rozpoczyna działalność w kluczowym momencie pod względem generowania przychodów w sklepach, jakim jest IV kwartał, w szczególności sezon przedświąteczny.