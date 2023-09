Ruszyła rozbudowa Designer Outlet Gdańsk (zdjęcia)

Głównym elementem projektu rozbudowy Designer przygotowanego przez studio Chapman Taylor International Services jest nowa przestrzeń restauracyjna, która stanie się punktem centralnym, witającym klientów wchodzących do centrum nowo powstałym, kolejnym wejściem. Bogata oferta kulinarna usytuowana zostanie w pięknej, klimatycznej przestrzeni, która – podobnie jak cały Designer Outlet Gdańsk – utrzymana będzie w morskim klimacie. Wydzielone miejsca do wypoczynku na miękkich kanapach zapewnią spokój i intymność, a drewniane meble jadalniane pozwolą na komfort podczas posiłków. Całość otaczać będzie mnóstwo zieleni oraz nieodzownych dla tego obiektu marynistycznych akcentów.

W strefie restauracyjnej inwestor przewidział miejsce dla 7 najemców, wśród których znajdą się propozycje kuchni z całego świata.

Dobudowane skrzydło pozwoli także na powiększenie części handlowej Designer Outlet Gdańsk. Planowanie jest powstanie ponad 10 nowoczesnych lokali przygotowanych na przyjęcie nowych marek fashion oraz lifestyle, które dodatkowo wzbogacą szeroką ofertę centrum. Obecnie trwa proces komercjalizacji i komponowanie tenant mixu odpowiadającego na oczekiwania klientów poszukujących znanych marek, oferujących dobrą jakość i design.

Podobnie jak strefa restauracyjna, nowo powstała alejka handlowa wewnątrz obiektu będzie kontynuacją unikatowej architektury, inspirowanej tradycyjną wioską rybacką. Podobnie usytuowana w centralnym punkcie kompleksu, architektonicznie spójna z całością elewacja dobudowanej części budynku, stanie się dodatkowym designerskim elementem centrum.

- Otwarty w 2005 roku Designer Outlet Gdańsk był jednym z pierwszych centrów outletowych w Polsce. Od początku przyciągał rzesze klientów nie tylko z Trójmiasta, ale z całego regionu i sąsiednich województw. Od samego początku możemy cieszyć się wynoszącym prawie 100 proc. poziomem wynajęcia, a w ostatnim czasie mamy coraz więcej zapytań leasingowych. By móc odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, ale też sprostać oczekiwaniom klientów poszukujących nowych ofert i przyjemnego miejsca do spędzania czasu, właściciel obiektu zdecydował się na rozbudowę centrum i rozszerzenie jego funkcjonalności. Tym samym wzmocnimy też pozytywny tzw. customer experience obecnie tak ważny dla klientów - mówi Dawid Rutkowski, Asset and Development Manager, ROS Retail Outlet Shopping.

Rozpoczynające się prace to drugi etap zaplanowanej rozbudowy Designer Outlet Gdańsk, największego w północnej Polsce centrum wyprzedażowego. Pierwszym była przeprowadzona w 2021 r. przebudowa wejścia od strony latarni morskiej i niemal dwukrotne powiększenie salonu Nike. Centrum, podobnie jak pozostałe obiekty z portfolio ROS Retail Outlet Shopping stawia na rozwój oferty premium i takie marki coraz częściej można spotkać wędrując alejkami Designer Outlet Gdańsk. Na dotychczasowej łącznej powierzchni ponad 17,5 tys. mkw. znajdują się sklepy m.in. takich marek jak, Boss, Pinko Calvin Klein, Guess, Karl Lagerfeld, Marc O’Polo i wiele innych. Rozbudowa jest zatem kolejnym krokiem do wzmocnienia pozycji rynkowej centrum które z sukcesem operuje na pomorskim rynku już prawie 20 lat.

Designer Outlet Gdańsk to funkcjonujące od 2005 roku (od lipca 2017 pod obecną nazwą), jedyne na Pomorzu centrum typu outlet oferujące ponad 100 marek, jak BOSS, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Nike, czy Benetton, w cenach 30-70% niższych niż w regularnych centrach handlowych. Oferuje część restauracyjną, plac zabaw, bezpłatny parking na ponad 1000 aut. Architektura stylizowana jest na tradycyjną skandynawską wioskę rybacką, z własną 24 metrową latarnią morską. Designer Outlet Gdańsk jest zarządzany przez ROS Retail Outlet Shopping.