Ruszyło legionowskie centrum Maxim. Biedronka i Dealz wśród najemców

Głównymi najemcami są sieci takie jak m.in.: Biedronka, Sinsay, House, Cropp, Pepco, CCC, Rossmann, RTV euro AGD, TEDi, Dealz, Big Star, salon franczyzowy 4F, Yes, kawiarnia Nowakowski, jak również fitness klub Zdrofit. Do dyspozycji klientów dostępne jest ok. 250 miejsc parkingowych.

Wyjątkowa lokalizacja w centrum miasta, przy największym targowisku miejskim i w otoczeniu osiedli mieszkaniowych oraz znane i popularne marki zapewnią wysoką odwiedzalność Centrum Maxim przez mieszkańców miasta

i całego powiatu.