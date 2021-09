Rynek centrów handlowych - potrzeba stabilizacji czy nowych inwestycji?

- E-commerce w Wielkiej Brytanii przeżywa prawdziwy boom. To musi znaleźć swoje odbicie w działaniu centrów handlowych. Dane są jasnym sygnałem dla detalistów - muszą zmienić postawę i podejście do biznesu. Najemcy i zarządcy centrów handlowych powinni zmienić swój model działania. Sklepy powinny pójść w kierunku interaktywnych placówek, to już nie mogą być takie same miejsca, jak kilka lat temu - mówił Mark Pilkington, autor książki „Retail Therapy”.

Jego zdaniem dzisiejsi klienci chcą innych doświadczeń zakupowych. W przyszłości konsumenci będą „wciągani” w fizycznych sklepach do systemu on-line, gdzie będą mogli zrobić zakupy, ale także odkrywać marki.

- Rynek nieruchomości musi pójść w tym kierunku i pozwolić markom działać w sposób bardziej elastyczny. Centra handlowe staną się „eksploratorium” marek. Rekomenduję, aby sklepy nie służyły tylko transakcjom, ale tworzeniu wizerunku marki, jej rekomendacji. Przewagą takich miejsc nad e-sklepami będzie zarówno dobrze wyszkolony personel, jak i technologia - podsumował Mark Pilkington.

Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, jest zdania, że poziom obsługi to kluczowa sprawa w detalu.

- My w Polsce nie mamy dobrego doświadczenia tradycji szkolenia kupców. Aby konkurować z on-line musimy podnosić swoje kompetencje w tym zakresie - podkreśliła uczestniczka debaty.

Zofia Morbiato uważa, że duża część sprzedaży z centrów handlowych przeniesie się do internetu, ale to nie będzie dotyczyć na przykład sektora usług jak salony fryzjerskie czy centra medyczne.

- Musimy podążać za klientem, obserwować rynek. Na wyniki sprzedaży ma wpływ wiele czynników np. sektor odzieżowy jest uzależniony od tego, czy pracownicy wrócą do biur, czy będą odbywały się targi, szkolenia - zauważyła dyrektor ZPPHiU i dodała, że klienci nadal przychodzą na zakupy do galerii, ale nie są to już grupowe zakupy. Ludzie przychodzą raczej w pojedynkę i podejmują przemyślane decyzje zakupowe.

- Dużo zależy również od decyzji rządu. Jeśli zaczną się nasilać informacje ostrzegające przez rosnącą falą zachorować, to obawiający się wirusa, zostaną w domach. Wymóg okazania certyfikatu szczepienia też może być problematyczny dla retailu, czego już doświadczyły kraje na zachodzie Europy - podkreśliła Zofia Morbiato.