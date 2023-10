Są pieniądze na budowę parków handlowych Smart Park

Dla inwestora uzyskanie finansowania bankowego to nie tylko środki na realizację projektu. To również potwierdzenie, że projekt jest solidny, opłacalny i dobrze przemyślany. Kiedy bank decyduje się na finansowanie, oznacza to, że przeszedł przez szereg rygorystycznych analiz i został uznany za inwestycję wartą wsparcia - podkreślił Piotr Górski z RG-Leasing, odpowiedzialny za pozyskanie i uruchomienie kredytu dla Smart Park Wąbrzeźno.