Savills: Nieruchomości komercyjne to bezpieczna przystań

- Wpływ pandemii Covid-19 na strategie inwestorów jest znacznie mniejszy niż jej rola w przyspieszeniu trendów strukturalnych, które rozwijają się od lat. Wśród nich należy wymienić rosnący popyt ze strony branży e-commerce czy niestabilność globalnych sieci dystrybucji. Inwestorzy na rynkach nieruchomości muszą w dalszym ciągu dostosowywać się do tej niepewności. Ostrożność przy wyborze aktywów, dywersyfikacja i odpowiednia wycena ryzyka długofalowego będą charakteryzowały zwycięzców - uważa Simon Hope, dyrektor działu globalne rynki kapitałowe w Savills.

Pomimo różnego rodzaju zagrożeń o charakterze ekonomicznym, politycznym i cyklicznym, które trwająca pandemia uwypukliła, inwestorzy nadal będą zainteresowani nieruchomościami. Jednocześnie efektem rozdźwięku pomiędzy ilością dostępnego kapitału i ograniczoną podażą produktów inwestycyjnych wysokiej jakości będzie silna konkurencja na rynku i niskie stopy kapitalizacji. Według Savills, kupujący będą nadal starali się ograniczać ryzyko poprzez odpowiednią dywersyfikację i wycenę, ale wskutek wyjątkowych okoliczności, jakie nastąpiły w 2020 roku, wielu inwestorów będzie koncentrowało się w najbliższej przyszłości na najlepszych aktywach biurowych i logistycznych w największych miastach świata.

- W trudnych czasach nieruchomości uważa się za bezpieczną przystań. W sytuacji rekordowo niskich stóp procentowych inwestorzy nadal dysponują dużą ilością kapitału na inwestycje, zwłaszcza inwestorzy instytucjonalni, którzy muszą poszukiwać okazji do alokacji kapitału na rynkach zagranicznych - mówi Paul Tostevin, dyrektor z działu globalnych badań Savills i współautor raportu Impacts.

- Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o krótkoterminowe czynniki może mieć długofalowe konsekwencje. Obecnie, kiedy wiele firm skupia się na tym co tu i teraz, łatwo jest zapomnieć o znaczeniu planowania strategicznego. Jeżeli jesteś świadom długoterminowych trendów, to możesz działać już teraz w taki sposób, by być przygotowanym na to jak rynek będzie wyglądał za 24 miesiące. To pozwala wypracować przewagę konkurencyjną i jest szczególnie ważne w przypadku długoterminowych inwestycji, takich jak inwestycje w nieruchomości – podsumowuje Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce.

