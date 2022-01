Sukcesja po raz szósty będzie wystawiona na sprzedaż

Sukcesja została otwarta we wrześniu 2015 r. Centrum handlowo-rozrywkowe powstało w miejscu dziewiętnastowiecznej przędzalni. Galeria ma 128 tys. mkw. Trafiła pod młotek przez długi jej pierwszego właściciela i budowniczego — spółki Fabryka Biznesu.

Nikt nie przystąpił do przetargu

Obiekt zamknięto oficjalnie latem 2020 r. Później otwarto jedynie ostatnie, "rozrywkowe" piętro, gdzie mieszczą się np. sale kinowe. Pierwotna cena wywoławcza galerii wynosiła 126 mln zł. Jednak ani za pierwszym, ani za drugim, ani nawet za piątym razem do przetargu nikt nie przystąpił. Niedługo czeka nas kolejna próba sprzedaży.



Ewa Frontczak, syndyk Sukcesji, poinformowała Dziennik Łódzki, że prawdopodobnie w marcu dojdzie do szóstego przetargu na sprzedaż centrum. Rada wierzycieli tym razem obniżyła cenę wywoławczą o 5 mln zł, czyli do 75 mln zł. W sumie w ciągu nieco ponad roku spadła o ok. 40 proc., a innymi słowy — o 51 mln zł.

