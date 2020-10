Tesco Polska: 631 mln zł straty i 39 sklepów do likwidacji

fot. shutterstock

Tesco Polska w roku obrotowym 2019/20 zanotowało 631.482 tys. zł straty. Przychody to 7.880.518 tys. zł. Sieć zamknęła w tym czasie 24 sklepy, a po dniu bilansowym podano informację o zamknięciu 15 placówek i działów sprzedaży internetowej.

Strata finansowa spółki Tesco Polska za rok obrotowy trwający od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020

r. wyniosła 631.482 tys. zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły w okresie sprawozdawczym 29.504 tys. zł., a przychody ze sprzedaży oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły łącznie

7.880.518 tys. zł.

- W związku z faktem, iż na dzień bilansowy, wykazana w sprawozdaniu strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zgodnie z wymogiem art. 233.§ 1. KSH Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 25.08.2020 roku uchwałę dotyczącą dalszego istnienia spółki. Zarząd otrzymał od TESCO HOLDINGS B.V. jako jedynego udziałowca spółki oraz od Tesco Corporate Treasury Services PLC jako istotnego pożyczkodawcy spółki zapewnienia w formie pisemnej o finansowym wsparciu w okresie co najmniej 12 miesięcy - podano w sprawozdaniu finansowym.

17 czerwca 2020 Tesco Holdings B.V jako właściciel Tesco Polska podpisała umowę z Salling Group A/S dotyczącą transakcji sprzedaży 100 % udziałów w Tesco (Polska) Sp. z o.o. Szczegóły umowy zakładają efektywne zrealizowanie transakcji do końca roku finansowego Tesco tj. do dnia 28 lutego 2021 roku, przy założeniu spełnienia określonych warunków organizacyjnych i regulacyjnych.

W ocenie zarządu działalność operacyjna spółki po zrealizowaniu transakcji będzie nadal kontynuowana, z tym że w innej strukturze właścicielskiej i pod innym zarządem.

Spółka w okresie roku finansowego kontynuowała proces restrukturyzacji. W tym czasie zamknięto 24 sklepy.

Lista zamkniętych placówek:

Bydgoszcz ul.Toruńska 101 sklep zamknięty 12.01.2020

Gdańsk ul.Cienista 30 sklep zamknięty 12.01.2020

Kraków ul. Wielicka 259 sklep zamknięty 12.01.2020

Warszawa ul. Stalowa 60/64 sklep zamknięty 12.01.2020

Piastów ul. Tysiąclecia 7 sklep zamknięty 24.01.2020

Leszno ul. Poznańska 3 sklep zamknięty 08.02.2020

Zabierzów ul. Leśna 2a sklep zamknięty 08.02.2020

Kraków ul. Kapelanka 42 sklep zamknięty 28.02.2020

Gliwice ul. Pszczyńska 315 sklep zamknięty 30.09.2019

Kluczbork ul. Byczyńska 101 sklep zamknięty 30.04.2019

Nowy Sącz ul. Prażmowskiego 11 sklep zamknięty 30.09.2019

Olsztyn ul. Pstrowskiego 16 sklep zamknięty 31.07.2019

Ostrołęka ul. Gorbatowa 30 sklep zamknięty 31.12.2019

Ruda Śląska ul. 1 Maja 370A sklep zamknięty 31.07.2019

Rzeszów al. Powstańców Warszawy 13 sklep zamknięty 31.10.2019

Skoczów ul. Fabryczna 9 sklep zamknięty 20.04.2019

Sosnowiec ul. 1 Maja 21-23 sklep zamknięty 05.12.2019

Starachowice ul. Radomska 33 sklep zamknięty 10.06.2019

Starogard Gdański ul. Zblewska 5 sklep zamknięty 31.07.2019

Tychy ul. Towarowa 2 sklep zamknięty 31.10.2019

Warszawa ul. Wolska 71/73 sklep zamknięty 30.11.2019

Zgierz ul. Łódzka 77/79 sklep zamknięty 30.04.2019

Żary ul. Broni Pancernej sklep zamknięty 31.10.2019