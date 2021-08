Tesco zabrało z rynku 70 tys. mkw. powierzchni. E-commerce ma 8,1 proc. udziałów w handlu

fot. Cushman and Wakefield

Zasoby powierzchni handlowej powiększyły się w drugim kwartale 2021 r. w ramach wszystkich formatów o 123 000 mkw., a w budowie pozostaje 30 nowych obiektów. Rośnie także odwiedzalność w centrach handlowych – wynika z podsumowania Cushman & Wakefield.

W II kw. 2021 r. zasoby powierzchni handlowej powiększyły się w ramach wszystkich formatów o 123 000 mkw. Na nową podaż składało się łącznie dziesięć obiektów, z których największy to IKEA w Szczecinie (29 000 mkw.). Pozostałe obiekty oddane do użytku w tym kwartale to: centrum handlowe Sekunda w Jędrzejowie, Galeria Odyseja w Brzesku, Vendo Park w Koszalinie, Park Handlowy Saller w Nowej Soli, Arkadia Park w Lęborku, Vendo Park w Piekarach Śląskich, Castorama w Rzeszowie, Castorama w Olsztynie i Leroy Merlin w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystkie trzy nowo otwarte markety budowlane to powierzchnia handlowa, która wróciła do zasobów w ramach przekształcenia zamkniętych w ostatnich miesiącach centrów handlowych Tesco. Dodatkowo dwa obiekty handlowe rozbudowano: Galeria Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim (o 2 500 mkw.) oraz Park S1 w Kutnie (o 3 800 mkw.).

Jednocześnie w II kw. 2021 r. cztery kolejne obiekty Tesco zostały zamknięte w związku z procesem wycofywania się sieci z Polski (w Bytomiu, Głogowie, Kaliszu i Lubinie). Zamknięto także market budowlany Castorama w Rzeszowie, zamiast którego powstała nowa placówka tej sieci w innej lokalizacji miasta (wspomniana powyżej).

Łącznie w pierwszej połowie 2021 r. oddano do użytku prawie 200 000 mkw. powierzchni handlowej. Jednocześnie w wyniku zamknięć placówek Tesco, 70 000 mkw. wycofano z rynku.

Ponad 450 000 mkw. powierzchni handlowej jest obecnie w trakcie budowy z terminem otwarcia zaplanowanym na 2021-2022 r. Największe budowane obiekty to między innymi: park handlowy Koszalin Power Center (38 000 mkw.), wielofunkcyjny obiekt Fabryka Norblina w Warszawie (26 000 mkw. powierzchni handlowej) oraz park handlowy Galeria Andrychów (24 000 mkw.).

Prawie połowa budowanej obecnie powierzchni handlowej zostanie dostarczona na rynki mniejszych miast o populacji poniżej 100 000 mieszkańców. W dalszym ciągu będziemy więc obserwować proces uzupełniania istniejącej podaży mniejszymi centrami codziennych zakupów oraz małymi parkami handlowymi – mówi Małgorzata Dziubińska, Associate Director, Cushman & Wakefield.

Trzy debiuty międzynarodowych marek

W II kw. 2021 r. na polskim rynku handlowym zadebiutowały trzy międzynarodowe marki: Camicissima – włoski producent koszul (Galeria Mokotów), Yargici – turecka marka oferująca odzież damską, akcesoria i artykuły dekoracyjne dla domu (Galeria Mokotów) oraz pierwszy własny sklep LEGO w Westfield Arkadia.