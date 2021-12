Towarowa 22 będzie wyburzona

W 2019 roku właściciel obiektu poinformował, że Towarową 22 zaprojektuje międzynarodowe studio BIG, którego projekty rozsiane są po świecie, m.in.: budynek Lego House w Danii, 2 World Trade Center w Nowym Jorku, siedziba Google w Kalifornii i Londynie.

Centralną częścią centrum handlowo-biurowego Towarowa 22 będzie plac Kazimierza z wyremontowanym pawilonem Domu Słowa Polskiego. Wokół placu powstaną budynki o różnej wysokości i funkcjach. Koncepcja architektów BIG zakłada również stworzenie sieci pieszych uliczek z odtworzoną ulicą Wronia: przykrytą szklanym dachem, a knajpkami i restauracjami. Siedzibę ulokuje tu jeden z warszawskich teatrów, a także kino festiwalowe.

Towarowa 22 to zajmująca ok. 6,5 ha działka położona na warszawskiej Woli. Koncepcja urbanistyczna jej zagospodarowania autorstwa BIG zakłada, że powstanie tu wielofunkcyjny kompleks, którego budynki będą miały łącznie ok. 230 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Właścicielami projektu Towarowa 22 są EPP i Echo Investment.