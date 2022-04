Trei zbuduje Vendo Park w Ciechanowie

Trei Real Estate, deweloper obiektów handlowych przekazał, że łączna wartość portfela jego projektów deweloperskich wynosiła 1,7 mld euro, co stanowi wzrost o 40% rdr. (2020 r.: 1,2 mld euro). Na tę sumę składa się 1,5 mld euro w nieruchomościach mieszkaniowych i ok. 200 mln euro w obiektach handlowych.

Trei rozwija swoją sieć Vendo Parków w Polsce od 2013 r., przez ten czas deweloper otworzył tutaj 29 parków handlowych.

Obok budowy nieruchomości mieszkalnych, projekty handlowe stanowią około 200 mln euro portfela deweloperskiego Trei. Firma aktualnie ma 39 Vendo Parków w Polsce, Czechach i na Słowacji. W 2021 r. polska spółka Trei wybudowała, skomercjalizowała i otworzyła osiem Vendo Parków zlokalizowanych w Zielonce, Piekarach Śląskich, Koszalinie, Myśliborzu, Oświęcimiu, Inowrocławiu, Chorzowie i Radzyminie. Inwestor rozbudował również Vendo Park w Pułtusku. W tym roku deweloper planuje utrzymać podobne tempo ekspansji. Od listopada 2021 Trei rozwija część parków handlowych w Polsce wraz ze swoim partnerem joint venture, inwestorem Patron Capital Partners.

- Choć wkrótce osiągniemy cel 50 Vendo Parków w naszym portfelu właścicielskim, czyli o 10 więcej niż pierwotnie planowaliśmy, to widzimy potencjał do dalszego rozwoju w Polsce. Planujemy budowę od 15 do 20 kolejnych Vendo Parków wraz z naszym partnerem Patron Capital - komentuje Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający, Trei Real Estate Poland.

W listopadzie ubiegłego roku Trei i Patron Capital utworzyły spółkę joint venture o wartości 140 mln euro na realizację nowych parków handlowych w naszym kraju. Z kolei w grudniu 2021 r. deweloper uzyskał finansowanie w wysokości 27,5 mln EUR od Pekao. Pozyskany kapitał dłużny jest przeznaczony na dalszą ekspansję firmy w Polsce, w tym na inwestycje mieszkaniowe oraz budowę Vendo Parków. Zabezpieczeniem kredytu jest siedem parków handlowych z portfela Trei zlokalizowanych nad Wisłą.

Aktywa zarządzane przez spółkę Trei Real Estate to 324 nieruchomości, których łączna wartość wynosi 1,3 mld euro. Większość z nich (prawie 80%) zlokalizowana jest w Niemczech i Polsce.