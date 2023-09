Trwa budowa Smart Park w Zgorzelcu. Obok Lidla i Aldiego

- Stopień komercjalizacji zbliża się do 100 procent. Ostatni lokal pozostaje do wynajęcia, nad którym prowadzimy rozmowy. W gronie najemców parku handlowego Smart Park w Zgorzelcu znajdą się marki takie jak Pepco, Rossmann, Dealz, Kakadu Zoo, Tedi, Sinsay, Woolworth, Ziko Optyk, InMedio Trendy oraz salon Orange – mówi Radosław Gadomski Prezes RG-Leasing, odpowiedzialnej za komercjalizację projektu.

Paweł Żerański, CEO Smart Park: „Budowa w Zgorzelcu idzie zgodnie z planem. Aktualnie prowadzimy prace budowlane czterech parków handlowych o łącznej powierzchni przekraczającej 26 000 m2 GLA, co stanowi dla nas niemałe wyzwanie. Nie zamierzamy jednak zwalniać tempa - jeszcze w tym roku planujemy rozpoczęcie prac konstrukcyjnych dwóch kolejnych projektów, w tym świeżo zakupiony obiekt w Krasnymstawie, co da nam 40 000 m2 GLA w fazie budowy. Pracujemy nad procesem otrzymania pozwoleń dla następnych czterech Smart Parków w Namysłowie, Kętrzynie, Poddębicach i Lublinie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami, już na początku przyszłego roku rozpoczniemy ich realizację. W fazie przygotowawczej, gdzie grunty już zostały nabyte lub są w trakcie zabezpieczania, mamy kolejnych kilka projektów."

Smart Park w Zgorzelcu to kolejny projekt inwestycyjny przygotowany od podstaw przez Smart Park przy współpracy RG-Leasing. Partnerem Inwestycji i Głównym Wykonawcą jest Zakład Remontowo-Budowlany Budrem Sp. z o.o. Sp.k. z Ostrowa Wielkopolskiego.

Otwarcie Smart Park Zgorzelec przewidywane jest na I połowę 2024 roku.

Jednocześnie trwa budowa czterech obiektów Smart Park – w Wąbrzeźnie, Sycowie, Mławie oraz Zgorzelcu, a Inwestor zapowiada kolejne.

Smart Park Poland jest inwestorem i deweloperem parków handlowych w Polsce, obsługuje pełen cykl deweloperski: od pozyskania lokalizacji, uzyskania zgód administracyjnych do pozwolenia na budowę, finansowanie, realizację, oddanie do użytkowania i zarządzanie obiektami.