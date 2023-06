Ukraińcy napędzają ruch w tym centrum handlowym

Obywatele Ukrainy nową grupą docelową CH Korona

Według danych Urzędu Miasta Wrocławia, we Wrocławiu przebywa obecnie nawet 150 tys. obywateli Ukrainy. Strategia marketingowa Korony uwzględnia w swoich założeniach tę nową grupę klientów. Centrum prowadzi komunikację dwujęzyczną organizowanych eventów, a wyniki pokazują, że obywatele Ukrainy mieszkający we Wrocławiu stanowią nawet 20-30% uczestników organizowanych akcji marketingowych.

Korona stabilna i z lojalnymi klientami

Wrocławskie Centrum Korona to jedno z pierwszych wielofunkcyjnych centrów handlowych w Polsce, o powierzchni całkowitej 40 tys. mkw. oraz z blisko 800 tys. potencjalnych klientów w strefie zasięgu do 45 minut jazdy samochodem. Jak pokazały badania rynkowe, Centrum może pochwalić się wysokim udziałem lojalnych klientów i najwyższym wskaźnikiem rozpoznawalności obiektów handlowych we Wrocławiu.

Dbamy o rozwój oferty handlowej na bieżąco śledząc zmieniające się oczekiwania konsumentów. Regularnie wprowadzamy do centrum nowe marki, na przestrzeni ostatnich miesięcy do grona najemców dołączyli Komputronik oraz Wasabi Sushi. Konsekwentnie realizowana strategia marketingowa pokazuje, że pomimo obecności na bardzo konkurencyjnym rynku, można odnosić sukcesy – mówi Justyna Podpora, Asset Manager, Cromwell Property Group, właściciel Centrum Handlowego Korona.

Pierwsza we Wrocławiu sala kinowa w formacie ScreenX

Centrum Korona jest drugim miejscem w Polsce i jedynym w regionie, gdzie od połowy kwietnia tego roku kinomaniacy mogą jeszcze bardziej poczuć głębię filmu w specjalnej sali kinowej z formatem ScreenX w Cinema City. ScreenX to pierwsza technologia, która wykorzystuje nie tylko centralny ekran, ale i boczne ściany sali, które dopełniają projekcję na ekranie głównym, dzięki czemu obraz otacza widza, sięgając poza jego pole widzenia aż do kąta 270 stopni.

Co wiemy o Centrum Korona

Oferta handlowa centrum obejmuje 54 butiki i sklepy średnio powierzchniowe, a głównymi najemcami są: hipermarket Auchan, Cinema City, Fitness Academy oraz sklepy CCC, Decathlon, Rossmann i RTV Euro AGD. Centrum Korona może pochwalić się bogatą ofertą rozrywkową – na terenie obiektu działają: mulitiplex CINEMA CITY oraz kompleks strefy food court z 12 restauracjami i kawiarniami.

Właścicielem Centrum Korona jest Cromwell Property Group Poland. Zarządcą obiektu jest Apsys Polska.