Vendo Park w Skarżysku-Kamiennej: Powstanie dwanaście sklepów

Rusza budowa Vendo Parku w Skarżysku-Kamiennej

Generalnym wykonawcą obiektu jest firma Daldehog.

Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej będą mogli zrobić zakupy w nowym parku handlowym w wakacje 2022 r. W Vendo Parku o powierzchni 6 800 mkw. zaplanowano dwanaście sklepów.

Na działce o powierzchni ponad 4,4 ha zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej, zainaugurowano rozpoczęcie budowy Vendo Parku. W uroczystości symbolicznego „wbicia łopaty” pod inwestycję udział wzięli prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig, zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński oraz przedstawiciele dewelopera inwestycji – firmy Trei Real Estate Poland.



- Niezmiernie cieszy mnie fakt, że w naszym mieście rozpoczyna się budowa nowoczesnego obiektu handlowego. Inwestycja oznacza nowe miejsca pracy dla mieszkańców, a według szacunków zatrudnienie znajdzie tu ponad 120 osób. Przyciągnięcie tego inwestora do Skarżyska-Kamiennej uważam za duży sukces. To efekt wielu rozmów, w które ja i moi współpracownicy byliśmy osobiście zaangażowani - podkreśla Konrad Krönig, prezydent Skarżyska-Kamiennej.

27 Vendo Parków

Firma Trei rozwija swoją sieć parków handlowych w Polsce od 2013 r., przez ten czas deweloper otworzył tutaj dwadzieścia siedem Vendo Parków. W tym roku inwestor oddał już do użytku sześć tego typu obiektów – w Zielonce, Myśliborzu, Koszalinie, Piekarach Śląskich, Oświęcimiu oraz Inowrocławiu i planuje otwarcia kolejnych dwóch – w Chorzowie i Radzyminie. Vendo Park w Skarżysku-Kamiennej jest pierwszą inwestycją Trei w województwie świętokrzyskim i drugim projektem, który deweloper realizuje w ramach spółki joint venture z inwestorem Patron Capital.



- Przyjęta przez nas strategia biznesowa jest odpowiedzią na preferencje współczesnych konsumentów, którzy stawiają na komfort i nie chcą odbywać podróży w celach handlowych do dużych miast. Ośrodki, takie jak Skarżysko-Kamienna, dysponują ogromnym potencjałem nabywczym, a naszym celem jest zapewnienie im bogatej oferty zakupowej. Jako deweloper dostarczamy zatem nowoczesną przestrzeń, w której swoje sklepy otwierają znane i lubiane przez Polaków sieci handlowe. Dbamy także o to, aby w gronie najemców znajdowały się marki debiutujące w danym mieście. Wprowadzamy tym samym nową, różnorodną ofertę dla mieszkańców i zapewniamy możliwość kompleksowych zakupów blisko domu - wyjaśnia Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

W Vendo Parku w Skarżysku-Kamiennej deweloper planuje otwarcie dwunastu sklepów. Aktualnie trwają negocjacje z najemcami. Obiekt przyjmie pierwszych klientów najwcześniej w trzecim kwartale 2022 r.

Marki, które najczęściej otwierają swoje sklepy w Vendo Parkach budowanych przez Trei Real Estate to m.in. drogerie (Rossmann i Hebe), sieci odzieżowe (Martes Sport, Sinsay, Top Secret, 4F), dyskonty (KiK, Pepco, Dealz, Action, Tedi) oraz sklepy z artykułami wyposażenia wnętrz (Jysk) i elektroniką (Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD). W większości obiektów jest również obecny operator spożywczy np. Lidl, Biedronka, Netto.