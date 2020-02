W Częstochowie ruszył park handlowy. Najemcami Action, RTV Euro AGD oraz Rossmann

27 lutego w Częstochowie odbyło się otwarcie nowego parku handlowego w Częstochowie. Obiekt powstał przy ul. Jagiellońskiej 30 A. Inwestorem jest firma PANOVA z Gliwic.

Na ponad 2 tys. mkw. powierzchni swoje sklepy otworzyły tu sklepy: Action, RTV Euro AGD, Rossmann, już wkrótce ofertę uzupełni Piekarnia-Cukiernia Ziarenko.

W sąsiedztwie obiektu znajduje się hipermarket oraz stacja benzynowa.

- Parki handlowe PANOVEJ powstają w atrakcyjnych dla klientów lokalizacjach – mówi Katarzyna Zdunek, prezes spółki P.A. NOVA Management – Mieszkańcy południowych dzielnic Częstochowy bez problemu dotrą do naszego obiektu, gdzie będą mogli skorzystać z kompaktowej oferty handlowej obejmującej kilka najpopularniejszych kategorii zakupowych. Sąsiedztwo hipermarketu i stacji benzynowej czyni to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym. W dzisiejszych czasach nie trzeba już nikogo przekonywać, iż szybkie i wygodne zakupy to dobro, którego poszukują klienci - dodaje.