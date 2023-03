W Krakowie znany deweloper wybudował park handlowy. Na liście są kolejne miasta

Mieszkańcy północnej części miasta mogą już korzystać z oferty handlowej obiektu przy ul. Glogera 24. Na działce o powierzchni ponad 9 200 mkw. powstał Vendo Park, w którym na 3 tys. mkw. mieszą się sklepy: TEDi, KiK, Kakadu, Dealz oraz DM Drogerie. Do dyspozycji klientów przygotowano 70 bezpłatnych miejsc parkingowych.

Vendo Park Kraków

TEDi, KiK, Kakadu, Dealz oraz DM Drogerie w Vendo Park Kraków



- To nasza pierwsza inwestycja w Krakowie. Usytuowana jest w strategicznym miejscu, pomiędzy dwoma, najchętniej odwiedzanymi dyskontami spożywczymi w Polsce. Dzięki temu Vendo Park znakomicie uzupełnia ofertę tych sklepów o asortyment produktów z branży modowej, kosmetycznej, ale także artykuły szkolne i biurowe, dekoracyjne czy rękodzielnicze. Atutami parków handlowych jest komfort zakupów pierwszej potrzeby w pobliżu miejsca zamieszkania. Dla inwestorów i najemców takie obiekty to obecnie najlepsza lokata kapitału, a o atrakcyjności naszego Vendo Parku świadczy fakt, że wszystkie umowy najmu powierzchni handlowej zostały podpisane jeszcze na etapie budowy - komentuje Jacek Wesołowski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland.

Vendo Park w Krakowie dostarczy ofertę odzieżową, dzięki marce KiK, artykuły zoologiczne zapewni Kakadu, a produkty kosmetyczne będzie można znaleźć w DM Drogerie. Z kolei Dealz, będący częścią Pepco Group, to sklep wielobranżowy, w którym można kupić zarówno żywność, jak i asortyment do domu i ogrodu. Mix najemców dopełnia TEDi z bogatą ofertą produktów dla domu.

Vendo Parki dla dużych i małych miast

W 2022 roku oddano do użytku ponad 300 tys. mkw. powierzchni parków handlowych, czyli o około jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Natomiast łączna powierzchnia takich obiektów w budowie oraz zaplanowanych do realizacji w br. to ok. 400 tys. mkw.

Przyjmuje się, że parki handlowe powstają głównie w miastach satelickich aglomeracji oraz mniejszych, poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Jednak sieć Vendo Parków w Polsce pokrywa także duże miasta i z powodzeniem spełnia oczekiwania konsumentów. Kluczem jest tutaj odpowiednia lokalizacja parku handlowego oraz bardzo dobre rozpoznanie lokalnych rynków.

W realizacji znajdują się kolejne inwestycje, w tym m.in. w Łapach, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.