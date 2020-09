W Lublinie powstanie kolejny retail park. Interbud ma umowę

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. 3 września br. zawarł z nowo utworzoną spółką pośrednio zależną tj. Węglin Retail Park przedwstępną umowę sprzedaży działek położonych w Lublinie w okolicy ul. Jana Pawła II, Al. Kraśnickiej oraz ul. Gęsiej o łącznej powierzchni ok. 27,8 tys. mkw. za cenę ok. 18 mln zł netto plus VAT, przy czym uzyskana cena w kwocie ok. 10 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę wierzycieli hipotecznych - podano w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej umowa sprzedaży (umowa przyrzeczona) zostanie zawarta w terminie do 30 czerwca 2021 r. (cena będzie płatna również w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej), a wydanie w posiadanie nieruchomości nastąpi najpóźniej w dniu zapłaty całej ceny.



Przedmiotem działalności spółki zależnej, w której 20 proc. udziałów posiada Interbud-Lublin S.A. a 80 proc. udziałów posiada spółka Interbud - Apartments., ma być przygotowanie projektu inwestycyjnego Retail Parku i jego komercjalizacja.