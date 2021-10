W Piasecznie powstanie kompleks handlowo-mieszkaniowy na 11 ha

Nowy kwartał miejski w Piasecznie otoczony przez ulice Puławską, Energetyczną, Mleczarską oraz Sękocińską będzie przestrzenią do zmieszkania, pracy, rozrywki, spędzania wolnego czasu i zakupów. Całkowita powierzchnia zagospodarowywanej przestrzeni to 11 ha, a całkowita powierzchnia użytkowa kompleksu wyniesie ok 70 tys. mkw. Nowoczesny projekt mixed-use będzie łączył funkcje mieszkaniowe, biurowe, rozrywkowe, gastronomiczne i handlowe.

W pierwszym etapie inwestycji zaplanowano stworzenie obiektów o funkcjach rozrywkowych, gastronomicznych i handlowych. Wstępne założenie urbanistyczne i koncepcja architektoniczna zyskały już wstępną aprobatę Wydziału Architektury Urzędu Gminy Piaseczno.

W zależności od tempa postępu procesu planistycznego i prac przygotowawczych planowany termin rozpoczęcia budowy pierwszego etapu inwestycji to 2025/2026 rok.

We wrześniu Nhood Polska rozpoczął proces oczyszczania gleby na terenie dawnej zajezdni trolejbusowej i autobusowej w Piasecznie. Zgodnie z otrzymaną przez firmę decyzją o remediacji, proces objął ok. 3 160 m sześc. zanieczyszczonej ziemi. Prace mają związek z planowaną przez Nhood nową wielofunkcyjną inwestycją.

Teren starej zajezdni trolejbusowej i autobusowej w Piasecznie, która funkcjonowała z przerwami od lat 80. XX wieku do 2002 roku, w przeszłości pełnił funkcje usługowe dla transportu, a następnie przez długi czas był niezagospodarowany i przez działalność transportową częściowo zanieczyszczony olejem mineralnym.