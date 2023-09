W Tarnowie Podgórnym powstaje magazyn dla Index Food & Wine

Inwestycja zlokalizowana w Tarnowie Podgórnym (powiat poznański) tuż przy drodze krajowej nr 92 wystartowała we wrześniu. Jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Cały projekt na zlecenie spółki Index Food & Wine, należącej do Grupy MJG, wykonuje WPIP.

Index Food & Wine buduje w Tarnowie Podgórnym

W ramach inwestycji powstaje jednokondygnacyjny magazyn do przechowywania produktów spożywczych z chłodnią (m.in. serów, win oraz słodyczy) oraz budynek socjalno-biurowy. Całość będzie ogrzewana pompami ciepła, dach został przystosowany do montażu instalacji fotowoltaicznej. Całkowita powierzchnia kompleksu, którzy w przyszłości może ulec rozbudowie, wynosi 3,5 tys. m kw. Do zadań WPIP należy ponadto m.in. realizacja miejsc parkingowych, doków czy budowa zbiornika przeciwpożarowego.

– Realizacja kontraktu dla tak renomowanego inwestora, jakim jest Grupa MJG to dla nas powód do dumy i satysfakcji, ale także potwierdzenie silnej pozycji WPIP jako generalnego wykonawcy i projektanta tworzącego nowoczesne oraz przyjazne dla środowiska obiekty magazynowe – mówi Dariusz Stasik, prezes zarządu WPIP. – Na przykładzie tej inwestycji widać również wyraźnie, że Wielkopolska niezmiennie jest jednym z najlepiej rozwijających się rynków w kontekście tego typu nieruchomości.

– Budowa nowego centrum logistycznego to kolejny etap rozwoju Grupy MJG – mówi Joanna Grzemska, prezes zarządu Grupy MJG oraz Index Food & Wine – Chcemy być gotowi na nowe formy dostaw dla naszych klientów, zapewniając szybkie terminy realizacji wysyłek. Zależy nam również na odpowiedniej temperaturze magazynowania, żeby zachować wysoką jakość oferowanych produktów. Powierzając naszą inwestycję firmie WPIP, kierowaliśmy się jej renomą, bardzo dobrą opinią oraz solidnością. Cieszymy się, że możemy realizować tę inwestycję razem.

Grupa MJG to polska firma rodzinna, która powstała w 2020 r. W jej skład wchodzą: Index Food & Wine (dystrybutor produktów spożywczych, m.in. z Włoch), Vininova (importer win), Macopedia (firma technologiczna dostarczająca rozwiązania od e-commerce po magazynowanie), Monte Curiano Alto (produkcja rolna w obszarze winorośli oraz oliwek), MJG Nieruchomości (budowa oraz komercjalizacja nieruchomości biurowych, usługowych, mieszkaniowych oraz magazynowych), Wina.pl (wyspecjalizowany e-commerce). Grupa MJG prowadzi również działalność inwestycyjną w podmioty pasujące do jej strategicznej wizji. Są to Nałęczów Zdrój oraz Browar Cieszyn.