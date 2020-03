Wiceprezes Blue City: Dajcie nam niedziele!

CK 2020-03-18 13:54:17

To jest i tak bezsensu. Jak to wszystko się skończy i galerie będą pracować normalnie to i tak nic nie zarobią, bo ludzie nie mają już teraz z czego żyć. Ten kryzys potrwa długo dlatego handlowcy powinni pomyśleć o dużej obniżce cen. Jak tego nie zrobił nią to zbankrutują ciągnąc za sobą same galerie.