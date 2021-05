Wiceprezes Blue City: Do końca roku do centrów handlowych wróci normalny ruch

Blue City liczy na powrót klientów, fot. mat. pras.

Po miesiącach oczekiwania, w Blue City otworzyło się po przerwie kino Helios, wraca największy w Warszawie klub fitness FIT/One, park rozrywki TEPFactor, Time Machine Golf 3D i wkrótce pozostałe atrakcje. Prawdopodobnie w czerwcu wznowi działalność sala zabaw dla dzieci Inca Play i pokoje zagadek Team Exit.

Do swojego zewnętrznego ogródka zaprasza obecnie restauracja Street, a 28 maja gości

w swoich lokalach będą mogły przyjmować wszystkie znajdujące się na terenie centrum kawiarnie i restauracje. Rozrywka oraz lokale gastronomiczne będą czynne również w niedziele niehandlowe, zwane w Blue City „niedzielami rozrywkowymi”.

Ponadto w Blue City działają wszystkie sklepy. Niedawno do grona najemców dołączyły nowe lokale: Deni Cler, Cross Jeans i sklep Starshop. Pojawiło się nowe biuro podróży Coral Travel. Czynne są usługi.

- Wracamy do naszych klientów z nową energią. Cieszymy się, że nasze centrum odżywa

i zaczyna pracować pełną parą, jak przed pandemią. Prognozujemy, że do końca roku wraz z coraz większą liczbą zaszczepionych osób wróci do centrów handlowych prawie normalny ruch – mówi Yoram Reshef, wiceprezes Blue City.