Wkrótce ruszy park handlowy N-Park w Gnieźnie. HalfPrice i Sinsay wśród najemców

Druga inwestycja Napollo w Gnieźnie

To już druga inwestycja Napollo w Gnieźnie - tym razem firma postawiła na format typu convenience. Park handlowy N-Park uzupełni ofertę Galerii Piastova. Obydwa obiekty zaoferują szeroką ofertę handlową na ponad 16 000 GLA. Otwarcie N-Parku planowane jest na 23 listopada 2022 roku.

W N-Parku stawiamy na mix brandów z rożnych kategorii i branż Klienci będą mogli zrobić zakupy lub skorzystać z usług m.in. w Half Price, Sinsay, Tedi, Neonet, Rossmann, Dealz, Cropp, House, Maxi Zoo, Żabce czy Just Gym. Jako że nasz park handlowy znajduje się obok istniejącej Galerii Piastova, będzie to komfortowe rozwiązanie dla klientów, chcących skorzystać z uzupełniających się ofert obu obiektów – komentuje Dorota Beltrani, dyrektor ds. komercjalizacji i zarządzania w Grupie NAPOLLO.

N-Park zlokalizowany jest w pobliżu skrzyżowania dróg prowadzących do Wrześni, Witkowa oraz centrum Gniezna, co zapewni prosty dostęp z pobliskich miejscowości oraz centrum miasta. Realizacją tego projektu zajęła się firma PKB Inwest Budowa, we współpracy, z którą Napollo niedawno otworzyło N-Park w Pszczynie.

Kolejne otwarcia parków handlowych Napollo planowane są w 2023 w m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, Olkuszu i Ozorkowie. Rozbudowie poddany zostanie także istniejący już N-Park we Wrocławiu przy ul. Maślickiej.