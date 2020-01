Właściciel Graala inwestuje w czeskiego producenta papierów higienicznych

Velvet CARE przejmuje firmę MORACELL – największego producenta papierowych produktów higienicznych w Czechach. 23 stycznia 2020 roku podpisano umowę nabycia 100% udziałów czeskiej spółki. Transakcja podlegać będzie standardowej procedurze zatwierdzenia przez organy antymonopolowe.





Artur Pielak, prezes zarządu Velvet CARE komentuje: "Łącząc siły, znacząco zwiększamy nasze moce produkcyjne i realizujemy plany ekspansji międzynarodowej.”



Velvet Care ma cel osiągnięcia minimum 1mld zł obrotów do 2023 roku i zbudowania pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. W 2018 roku większościowy pakiet udziałów Velvet CARE kupiła spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd.

MORACELL jest największym producentem papierowych wyrobów higienicznych w Czechach (zakład produkcyjny znajduje się w Żabcicach k/Brna). Portfolio produktów firmy to papier toaletowy, ręczniki kuchenne, serwetki oraz chusteczki higieniczne, oferowane głównie pod markami: BIG SOFT oraz FINE&SOFT. Firma zatrudnia 80 osób.

Firma Velvet CARE powstała w sierpniu 2013 roku, ale jej korzenie sięgają znacznie dalej, bo aż do 1897 roku. To właśnie wtedy powstała Papiernia w Kluczach k. Olkusza, gdzie od 120 lat znajduje się główny zakład produkcyjny spółki. W 2013 roku Avallon nabył Velvet Care ze wsparciem menedżerów spółki od koncernu Kimberly Clark. Od momentu zakupu firma podwoiła sprzedaż, znacząco zwiększyła zyski, zainwestowała blisko 250 milionów złotych w rozwój, w tym w kluczowy dla dalszego wzrostu projekt nowej maszyny papierniczej. Firma zatrudnia ponad 700 osób.



Abris Capital Partners to firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowo – Wschodniej. Fundusze Abris zrealizowały w ciągu minionej dekady ponad 26 inwestycji w Polsce i w Europie Środkowo – Wschodniej. Wśród spółek, które dynamicznie rozwinęły się pod ich skrzydłami w Polsce, znalazły się m.in. Siódemka, Novago, Masterlease oraz Alumetal. Aktualnie prowadzone projekty inwestycyjne Abris to między innymi AAA Auto, Graal, Velvet Care, Pehart oraz WDX.