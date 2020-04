Właściciel Royal Collection: Zrepolonizujmy centra handlowe

Polscy przedsiębiorcy chcą, aby już po epidemii koronawirusa, obniżyć czynsze w centrach handlowych do 8 proc. obrotów. Teraz zdarza się, że wynoszą 20-25 proc. Właściciel sieci Royal Collection idzie krok dalej i proponuje "repolonizację" centrów handlowych - czytamy na portalu money.pl.

Przedsiębiorcy ze Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług mają postulat. Chcą, aby w tarczy 2.0 ograniczyć wysokość czynszu do 8 proc. przychodów. A przynajmniej do momentu, w którym będą osiągać przychody porównywalne z 2019 r.- Bardzo ważna inicjatywa - podkreśla w rozmowie z money.pl Andrzej Rosa, który od niemal 30 lat prowadzi sieć salonów odzieżowych Royal Collection.

Obawia się, że jeśli nowych zasad rząd nie wprowadzi, to polskie firmy handlowe mogą nie przetrwać. - Bo przecież centra handlowe są obecnie przede wszystkim w rękach firm zagranicznych. A te firmy promują najemców ze swoich krajów - opowiada.



Jak dodaje, takie gry są często nieczyste. - I takie rzeczy najczęściej dzieją się właśnie w czasie kryzysów - dodaje. - Tak było w 2008 roku, tak się dzieje teraz - mówi.

Jego zdaniem, gdy czynsze zostaną "urealnione", wartość centrów spadnie. A to może być dobry moment na to, żeby odkupiły je polskie firmy. - W przejmowanie obiektów mogłyby się zaangażować największe spółki skarbu państwa, na przykład Orlen. Musimy zrozumieć, że uzyskanie kontroli nad naszym handlem to strategiczna rzecz. Później może być już za późno - uważa.

