Wojna nie zachwiała rynkiem nieruchomości komercyjnych. Inwestycje w Polsce wyższe o 30 proc.

Wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne na polskim rynku wyższa o ponad jedną trzecią.

Największe nakłady przyciągnął handel, następnie biura i magazyny. Większość kapitału napłynęła z Ameryki Północnej. Inwestycje z Europy stanowiły 16 proc. i pochodziły głównie z Węgier, Niemiec i Szwajcarii.

Centra handlowe atrakcyjne dla inwestorów

- Wojna za naszą wschodnią granicą miała wpływ na decyzje inwestorów w minionym kwartale. Część z nich tymczasowo wstrzymywała transakcje kupna-sprzedaży, aby obserwować dalszy rozwój sytuacji. Mimo to łączna wartość inwestycji w rodzime nieruchomości komercyjne okazała się wyższa zarówno w porównaniu rok do roku, jak i w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku, czyli czasu sprzed pandemii. Uwagę przyciągał przede wszystkim rynek handlowy, którego świetny wynik był efektem dużych transakcji portfelowych dotyczących centrów handlowych. Zainteresowaniem niezmiennie cieszą się także parki handlowe, supermarkety i dyskonty spożywcze. Na drugim miejscu w tym kwartale znalazł się rynek biurowy, w którym również mieliśmy do czynienia z rekordową transakcją. Podium domykają magazyny, które niezmiennie cieszą się ogromną popularnością - mówi Przemysław Felicki, dyrektor w dziale rynków kapitałowych w CBRE.

Nieruchomości komercyjne - jaki wolumen na polskim rynku

Całkowity wolumen inwestycyjny na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 1,66 mld euro. To o 35 proc. więcej niż w analogicznym okresie minionego roku i dwa razy więcej, niż w pierwszym kwartale 2019 roku. Na ten wynik złożyły się 23 transakcje, w tym 3 portfelowe. W ujęciu sektorowym największy udział w rynku należał do segmentu handlowego (44 proc.). Na drugim miejscu uplasowały się biura (39 proc.), a za nimi sektor magazynowy (12 proc.). Nieruchomości przemysłowo-logistyczne pozostają silnymi aktywami. Specyficzna struktura rynku inwestycyjnego z dominującym udziałem handlu była rezultatem trzech rekordowych transakcji, obejmujących sektory handlowy i biurowy. Łącznie stanowiły one trzy czwarte całkowitego wolumenu inwestycyjnego odnotowanego w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku.

Węgrzy i Niemcy inwestują w Polsce

Większość kapitału, który napłynął do polskich nieruchomości komercyjnych w pierwszych trzech miesiącach br. pochodziła z Ameryki Północnej (59 proc.). Udział europejskich krajów wyniósł 16 proc., a dominowały wśród nich Węgry, Niemcy i Szwajcaria. Polski kapitał to jedynie 2 proc. całej kwoty. Jak podkreślają eksperci CBRE, sytuację zmienić może ustawodawstwo, w tym rozpowszechnienie funduszy REIT (Real Estate Investment Trust), które ułatwiłyby polskim inwestorom lokowanie środków w nieruchomości komercyjne. To rozwiązanie, które z powodzeniem sprawdza się w innych europejskich krajach.

Stabilne stopy kapitalizacji

Na koniec pierwszego kwartału br. roku stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości w sektorach przemysłowo-logistycznym, biurowym i handlowym (centra handlowe) wyniosły odpowiednio 4,35 proc., 4,40 proc. i 5,75 proc., odznaczając się stabilnym trendem w kolejnych miesiącach. Stopy kapitalizacji dla nieruchomości typu „prime” z tzw. segmentu PRS w Warszawie wyniosły 4,70 proc. w marcu 2022 roku.