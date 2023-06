Wynajem magazynów w Polsce się opłaca

Przez wiele lat europejski biznes przenosił produkcję do odległych lokalizacji, najczęściej koncentrując się na Azji i Pacyfiku. Ostatnie globalne zawirowania doprowadziły jednak do zakłócenia łańcuchów dostaw. Ponadto, coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój skłania firmy do przeanalizowania swoich strategii biznesowych. To naturalnie kieruje uwagę biznesu na nearshoring i… Polskę.