Wysokościowiec Upper One zastąpi budynek Atrium International

Inwestor otrzymał już pozwolenia na rozbiórkę i budowę. Pierwszym krokiem w realizacji projektu będzie demontaż i wyburzenie biurowca Atrium International – prace rozpoczną się w I kwartale 2023 roku.

- Naszą ambicją jest, aby odpowiedzieć na niewykorzystany dotąd potencjał działki oraz rosnącą w Warszawie aktywność najemców. Wierzymy, że wysoki na 131,5 m biurowiec, pierwszy w kraju wyposażony w system geotermii oraz wiele rozwiązań proekologicznych, zdefiniuje nowy standard miejsca pracy i wyznaczy trendy dla branży nieruchomości na kolejne lata - zapowiada Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający spółki deweloperskiej STRABAG Real Estate w Polsce.

Generalnym wykonawcą Upper One, odpowiedzialnym także za prace rozbiórkowe, jest spółka budowlana STRABAG.



Upper One będzie wyróżniać asymetryczna fasada, pulsująca ruchem pięciu przeszklonych wind. Autorem projektu jest polska pracownia Medusa Group.

Do budynku biurowego prowadzić będą trzy wejścia. Projekt oprócz 34 kondygnacji naziemnych, zakłada również pięć podziemnych. Na najwyższych kondygnacjach najemcy będą mogli skorzystać ze specjalnie zaprojektowanych tarasów zewnętrznych. Deweloper przewiduje także 219 miejsc parkingowych, w tym punkty do ładowania samochodów elektrycznych.



Realizacji projektu Upper One towarzyszyć będzie też między innymi modernizacja narożnika al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej.