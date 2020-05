Wyspy w centrach handlowych też będą czynne

Wyspy w obiektach handlowych będą mogły działać z uwzględnieniem podwyższonych norm bezpieczeństwa. Odpowiedni zapis znalazł się w Dzienniku Ustaw z dnia 2 maja br.

W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 mkw. będzie można prowadzić działalność handlową lub usługową na wyspach handlowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę wyspy od klientów, a obsługa zakrywa usta i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych,

b) dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa,

c) przy wyspie handlowej jest obsługiwana, w tym samym czasie, jedna osoba,

d) zapewniają rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.