Z oferty rozrywkowej CH Europa w Gliwicach można skorzystać płacąc bonem turystycznym

Mierzące prawie 4000 metrów kwadratowych Funzeum, złożone z kilkudziesięciu instalacji, jest inspirowane m.in. TeamLab Borderless w Tokio, czyli największym muzeum sztuki cyfrowej na świecie. "Eksponaty" w Funzeum są zaprojektowane tak, żeby odwiedzający mogli wypróbować niemalże każdy pomysł, jaki przyjdzie im do głowy pod wpływem zwiedzania. Można w trakcie zwiedzania robić zdjęcia i uczyć się poprzez zabawę. Wśród dostępnych scenerii magicznej wystawy znajdzie się m.in.: fluorescencyjny las, planeta przerośniętych kwiatów czy sala księżycowa wraz z innymi planetami. Do dyspozycji gości będzie ponad 50 multimedialnych instalacji, wykorzystujących różne źródła światła i tworzących scenerie do zdjęć.

Jednym z zaskakujących elementów, udostępnionych w obiekcie będzie na przykład największe w Polsce pianino podłogowe, mierzące prawie 12 metrów długości. Aby zagrać na tym interaktywnym instrumencie z podświetlanymi klawiszami będzie trzeba nieźle się nabiegać, aby wydobyć z pianina dźwięk.

Funzeum mieszczące się w Gliwicach będzie największym w Polsce obiektem edukacyjno-rozrywkowym oferującym multisensoryczne i interaktywne instalacje, inspirowane magią kolorów i światła.

Europa Centralna zdecydowała się na wprowadzenie internetowego systemu zakupu oferty rozrywkowej i gastronomicznej, z której można skorzystać za pomocą bonu turystycznego. Centrum jest jedynym w Polsce obiektem tego typu, w którym taka forma finansowania rodzinnych atrakcji jest możliwa.