Za odśnieżanie budynku odpowiada właściciel nieruchomości lub jej zarządca

Za stan techniczny budynku, a więc również za jego odśnieżanie, odpowiada właściciel nieruchomości lub jej zarządca – wynika to wprost z artykułu 61 ustawy prawa budowlanego. Niewywiązywanie się z obowiązków dbania o budynek grozi katastrofą budowlaną, za którą właściciel lub zarządca może być pociągnięty do odpowiedzialności zarówno cywilnej, jak i prawnej – przypomina Polska Izba Gospodarcza Czystości.

Jak zauważa Polska Izba Gospodarcza Czystości, w budynkach większych niż 2000 m2 oraz innych obiektach, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2 (a więc m.in. halach produkcyjnych, magazynowych) dwa razy do roku należy przeprowadzać kontrole techniczne. Przegląd wykonują osoby do tego uprawnione, a raporty z kontroli należy zgłaszać do organów nadzoru budowlanego.

Obowiązek dbania o budynek dotyczy także usuwania sopli, brył i nawisów śniegowych, zagrażających bezpieczeństwu osób przemieszczających się wokół budynku.

Podczas obliczania obciążenia pokrywy śnieżnej zwracamy uwagę na różne parametry, między innymi bliskość sąsiednich budynków, kształt dachu oraz rodzaj śniegu, z jakim mamy do czynienia. Jeśli mówimy o świeżym opadzie, to najlżejszy jest puch (przyjmuje się, że jego metr sześcienny waży nie więcej niż 70kg), a najcięższy śnieg mokry, którego waga może osiągać nawet 600 kg/m3. Wartości te zwiększają się, jeśli śniegu nie usuniemy od razu – zleżały i zlodowaciały opad to już ciężar ponad 800 kg/m3. Nietrudno sobie wyobrazić, że taki masyw może stanowić zagrożenie nie tylko dla samego obiektu, lecz także ludzi, którzy się w nim znajdują. Warto pamiętać, że im starszy budynek, tym może mieć mniejszą wytrzymałość na ciężar i więcej wad konstrukcyjnych – istotne jest więc, aby reagować sprawnie i dach odśnieżać systematycznie.