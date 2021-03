Żabka Future powstała, by przejmować

fot. Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon.

- Żabka Future nie powstała po to, by pasywnie obserwować rzeczywistość. Jeśli, po przejęciu Maczfitu, miałoby dochodzić do akwizycji producentów, stawiałbym na obszar przekąsek, dań gotowych oraz napojów - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon.

- Maczfit był w regularnym procesie poszukiwania inwestora od września 2020 roku. Z kolei Żabka w lutym ogłosiła zmiany organizacyjne i utworzenie Żabka Future - odpowiedzialnej między innymi za wyszukiwanie nowych biznesów - dodaje.

Przeczytaj także: Poczta Polska rozwija współpracę z siecią Żabka

W ocenie naszego rozmówcy z perspektywy Żabki to krok do w kierunku dalszej dywersyfikacji i rozwoju w rynku convenience.

- Po udanej ekspansji rynkowej mierzonej ilością sklepów, Żabka realizuje strategię wzrostu wartości przez optymalizowanie marży. Jednocześnie poprzez wykorzystanie bazy klientów firmy Maczfit, na pewno jest to dla Żabki krok w rozwoju kanału D2C (Direct to Customer), który będzie zdobywał coraz większą popularność. Z kolei dla Maczfitu to dotarcie do szerszego grona klientów, lepsze zaplecze finansowe i nowy kanał dystrybucji, choć w wypadku tej firmy o transakcji decydowały warunki oferty dla sprzedającego pakiet głównego właściciela - dodaje.

Stamirowski zauważa, że rynek cateringu jest bardzo różnorodną kategorią rynku spożywczego.

- Maczfit jest liderem w specyficznym obszarze cateringu, jakim jest tzw. dieta pudełkowa. Praca i nauka z domu, ograniczenia w możliwości korzystania z ofert restauracji przełożyły się z pewnością na większe zainteresowanie tym obszarem i spółka, w odróżnieniu do innych firm z branży cateringowej, jest raczej beneficjentem niż ofiarą pandemii - mówi.

- W Polsce zniknęły praktycznie skalowe formaty delikatesowe (sztandarowe przykłady to Alma i Piotr i Paweł), przez co powstaje luka w promowaniu ciekawych nowych produktów (jak produkty prozdrowotne etc.), których szukają klienci i które mogą stanowić wyróżnik w relacji do innych, przyciągać klientów i budować wizerunek (mimo iż tak naprawdę często zarabia się na produktach typu alkohole i papierosy) - dodaje.

Ekspert wskazuje, że Żabka ma innowacyjny autorski system monitorowania nawyków zakupowych klientów, który precyzyjnie dobiera portfolio produktów pod potrzeby konkretnego rynku.

https://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/zabka-moze-przejmowac-producentow-przekasek-i-napojow,196371.htmlcały tekst tutaj