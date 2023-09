Zielone finansowanie podwarszawskiego centrum Janki

Jest to drugi zielony kredyt pozyskany przez Cromwell w ramach nowego programu Sustainable Finance Framework po tym jak, na początku bieżącego roku, firma przeniosła już istniejący kredyt w wysokości 130 mln dolarów australijskich na Cromwell Riverpark Trust w Australii.

Kredyt dla CH Janki. Zielone klauzule w umowach

Kredyt został udzielony przez polski oddział HSBC Continental Europe. Zgodnie z warunkami umowy, Cromwell będzie zobowiązany do raportowania szeregu działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju, takich jak wykorzystanie energii odnawialnej i roczna emisja gazów cieplarnianych oraz zapewnieni, że w danym roku sprawozdawczym co najmniej 50% nowych umów najmu będzie zawierało zielone klauzule obejmujące emisje z zakresu 3.

Centrum handlowe Janki, jeden z sześciu obiektów należących do polskiego funduszu handlowego Cromwell, uzyskało certyfikat BREEAM In-use Excellent. Fundusz uzyskał 85 punktów w indeksie GRESB w 2022 roku i zdobył nagrodę BREEAM-GRESB Award for Corporate Investment in Responsible Real Estate w marcu 2017 roku.

- Zabezpieczenie tego kredytu pokazuje jak istotne jest dla nas osiągnięcie bardziej zrównoważonego sposobu finansowania naszych aktywów i jednocześnie podkreśla silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój centrum handlowego Janki - powiedziała Sandrine Fauconnet, European ESG Manager w Cromwell - To ważny krok w realizacji szerszego celu Cromwell, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto w zakresie 1 i 2 dla wszystkich naszych aktywów do 2035 roku – dodała Sandrine Fauconnet.

- Kredyt ten zobowiązuje nas do bieżącego zarządzania i raportowania kilku kluczowych środków podejmowanych dla zrównoważonego rozwoju w przypadku tego aktywa, dodatkowo zwiększając przejrzystość naszych aktywów i dostosowując finansowanie naszego portfela do celów zrównoważonego rozwoju naszych partnerów finansowych – skomentowała Marta Oberda, Dyrektor Finansowa w Cromwell, CEE.

- Z przyjemnością wsparliśmy Cromwell w tym finansowaniu jako koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i kredytodawca. Ponieważ branża nieruchomości korporacyjnych dąży do bardziej zrównoważonych sposobów finansowania, cieszymy się, że mogliśmy odegrać rolę w programie zrównoważonego rozwoju firmy Cromwell, który jest zgodny z naszym własnym celem, jakim jest pomoc w dojściu do globalnej gospodarki o zerowej wartości netto. - skomentowała Wioletta Bratoszewska, dyrektor ds. finansowania nieruchomości w HSBC w Polsce.