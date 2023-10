Zmiany w kierownictwie wyższego szczebla G City Europe

Nowy CEO w G City Europe

Nowy CEO jest doświadczonym liderem branży retail, który przyczynił się do sukcesu firmy w ostatnich kilkunastu latach. W tym okresie z powodzeniem zarządzał rosyjskimi operacjami i w dużej mierze przyczynił się do pomyślnego zbycia rosyjskiego portfela.

Jego zadaniem w nowej roli będzie koncentracja na wynikach operacyjnych i finansowych głównych aktywów G City Europe w Polsce oraz na długoterminowym wyjściu z Czech.

Eshel Pesti zastąpi Ryana Lee, który z firmą jest związany od 2015 roku, a jego umiejętności przyczyniły się do osiągnięć operacyjnych spółki oraz znacznych postępów w programie restrukturyzacji portfela nieruchomości w ciągu ostatniego roku.

Nowy dyrektor finansowy w G City Europe

Or Ackerman objął stanowisko dyrektora finansowego Grupy (CFO). Do tej pory zajmował on stanowisko dyrektora ds. rynków kapitałowych w G City. Jest wykwalifikowanym księgowym CPA, posiada tytuł MBA ze specjalizacją w zarządzaniu finansami, a wcześniej pracował w Ernst and Young. Jego rozległa wiedza i doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych z pewnością przyczynią się do utrzymania silnej pozycji finansowej.

Or Ackerman, fot. mat. pras.

Struktura kierownicza G City Europe ewoluowała, aby dostosować obecną organizację firmy do zmieniającego się modelu biznesowego po programie restrukturyzacji portfela nieruchomości Obecnie działalność spółki, której portfel obejmuje 14 nieruchomości o łącznej wartości rynkowej 1,9 mld euro, koncentruje się głównie na nieruchomościach handlowych i mieszkaniach na wynajem, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy.

Co wiemy o G City Europe

G City Europe (wcześniej Atrium) jest częścią G City oraz właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości handlowych i mieszkaniowych na wynajem w Europie Środkowej. G City Europe specjalizuje się w centrach handlowych z szeroką ofertą gastronomiczną, modową i rozrywkową, położonych w najlepszych miejskich lokalizacjach, w szczególności koncentrując się na Warszawie Rozwój portfela nieruchomości handlowych G City Europe opiera się na proaktywnych działaniach asset management, w zgodzie z motto "retail is detail".

Obecnie portfolio G City Europe obejmuje 14 nieruchomości (w tym jedną nieruchomość mieszkaniową na wynajem) o łącznej wartości rynkowej 1,9 mld euro i całkowitej powierzchni najmu brutto (GLA) ponad 410 000 mkw.