ZPPHiU: Dla segmentu sal zabaw dla dzieci i centrów rozrywki ostatnie dwa lata to równia pochyła

Jednym z członków ZPPHiU jest firma RO-AN, właściciel marek Centra Rozrywki Bajkowy Labirynt oraz RO-AN NINJA. Od 1995 firma zapewnia kompleksową rozrywkę dla dzieci w centrach handlowych. Pandemia spowodowała zamknięcie 1/3 istniejących lokalizacji. W 14 pozostałych obiektach jeszcze w styczniu 2020 r. gościło miesięcznie nawet 100 tys. klientów. Dwa lata później wróciło w najlepszym razie co drugie dziecko: podsumowanie stycznia 2022 r. to 48,3 tys. osób. Spadki odwiedzalności na poziomie 50% utrzymują się niezmiennie w okresach między lockdownowych.

Lockdowny dobiły branżę

- W takich warunkach biznesowych egzystujemy. Przez lockdowny ominął nas najważniejszy sezon w roku, czyli przedświąteczny i noworoczny czas wizyt w centrach zabaw dla dzieci – mówi Robert Niewiński, prezes zarządu RO-AN sp. z o.o.

Dla segmentu sal zabaw dla dzieci i centrów rozrywki ostatnie dwa lata to równia pochyła. Wielu operatorów bezpowrotnie zamknęło swoje placówki a kolejni wycofują się i rezygnują z działalności. Zdaniem ZPPHiU, centra handlowe znają sytuację, ale w wielu przypadkach ignorują próby negocjowania warunków. Koszty stałe i regularne czynsze sprzed pandemii są mordercze przy spadku przychodów i odwiedzalności o ponad 50%. Tylko nieliczne centra handlowe udzieliły przedsiębiorcom rozrywkowym, rabatów i zrealizowały wcześniejsze deklaracje o gotowości do solidarnego podejścia wobec skutków pandemii.

- Od dwóch lat borykamy się z pandemią. Ostatnie miesiące są najgorsze. Oczekiwania galerii są, owszem zgodne z umowami najmu, jednak obecnie nieadekwatne do sytuacji i możliwości najemców z branży. Obecnie widzimy konieczność jeszcze silniejszej współpracy z centrami, w przekonywaniu klientów do powrotu. W innym przypadku, prognozy dla firm podobnych do RO-AN są pesymistyczne. A my przecież nie możemy przenieść się do online – podsumowuje Robert Niewiński.