ZPPHiU: Najemcy centrów handlowych nie mają obecnie obowiązku płacić czynszów

Ck 2020-03-24 11:02:43

Totalna głupota. Najemcy się martwią o swoją dupę w dupie mając galerie. Te pretensje niech kierują do rządu a nie galerii. To nie galerie się zamknęły bo tak chciały, tylko rząd je zamknął. Jeżeli najemcy nie zapłacą za czynsz, bo i skąd, to z czego galeria zapłaci kredyty, prąd, swoim pracownikom, podatki itd? Pokrzywdzone są obie strony i jak rząd ma pomagać to jednemu i drugiemu a nie tylko jednemu. Poza tym po epidemii ludzie i tak nie wrócą prędko do galerii, a potem jak wrócą to na spacer, bo z czego kupią towar, jak sami będą w kryzysie? Najemcy by przetrwać muszą drastycznie obniżyć ceny inaczej zbankrutują.