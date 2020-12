ZPPHiU: Zakupy w centrach handlowych nadal niewielkie

Klienci potrzebują poczucia bezpieczeństwa i więcej czasu na zakupy, fot. Shutterstock

Przedstawiciele ZPPHiU podsumowują dane sprzedażowe po ponownym otwarciu centrów handlowych w weekend 28 listopada oraz weekend mikołajkowy. Z analizy wynika, że spadki odwiedzalności i obrotów są w niektórych przypadkach znaczące. Klienci potrzebują poczucia bezpieczeństwa i więcej czasu na zakupy.

Dane wykazywane przez członków ZPPHiU są jednoznaczne. W większości branż widać spadki zarówno w liczbie odwiedzin w sklepach, jak i zawieranych transakcji. Pod uwagę wzięto w analizie okresy handlowe w listopadzie (po otwarciu centrów ) i grudniu 2020 oraz 2019 roku (LFL). Zestawienie przygotowane na podstawie danych uzyskanych z firm zrzeszonych wykazuje procentowy spadek odwiedzalności na poziomie sięgającym w niektórych przypadkach nawet do -60%.

Dane wskazują na duże zróżnicowanie zarówno dynamiki obrotów, jak i odwiedzalności odnotowanej wśród przedstawicieli handlu w okresie ostatniego weekendu. Zróżnicowanie to dotyczy poszczególnych branż, a różnice są na tyle zasadnicze, że trudno podawać uśrednione dane dla wszystkich podmiotów sektora. Spadki odwiedzalności w sobotę 5 grudnia 2020 (w stosunku do soboty 7 grudnia 2019) wahają się od -65% do -7%. Rozpatrując dane dotyczące obrotów w analogicznym czasie, wahały się one od -58% do +8%. W oczywisty sposób w okresie przedświątecznym „uprzywilejowane” są branże związane z szeroko pojętymi przygotowaniami do Świąt i zakupami prezentowymi.

Przeczytaj także: Poczta Polska uruchamia dodatkowe dni na doręczanie paczek

– Dane świadczą same za siebie. Do sklepów przychodzi znacznie mniej ludzi niż w zeszłym roku. Klienci są powściągliwi mimo, że mają te same potrzeby, co rok temu – podsumowuje zarząd ZPPHiU.

Ciekawe spostrzeżenia przyniosły wyniki dotyczące niedzieli handlowej 6 grudnia. Ruch był mniejszy niż spodziewany, ale suma wyników za cały weekend z niedzielą była lepsza niż tydzień wcześniej 28 listopada. Możliwość rozplanowania zakupów na 7 dni w tygodniu sprawiła, że klienci poczuli się swobodniej z powodu mniejszego zatłoczenia centrów handlowych.

– Ruch zakupowy rozkładający się na więcej dni to realna szansa dla handlu na powolne odbudowywanie strat. Widać po weekendzie mikołajkowym, że konsumenci rozplanowali swoje wizyty na cały tydzień. Potrzeba niedziel handlowych jest więc wyraźna i uzasadniona realną koniecznością rozładowywania ruchu w dni powszednie – dodaje zarząd ZPPHiU.