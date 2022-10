Krzysztof Ślęczka z Accenture zaprasza na FRSiH

Krzysztof Ślęczka,Consumer Goods & Services Clients Cluster Director w Accenture, zaprasza na sesje: ESG w branży spożywczej i handlowej, Zarządzanie firmą FMCG w dobie zmieniającego się świata oraz Power of e-commerce.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

