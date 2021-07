1 stycznia mają wejść w życie przepisy podatkowe Polskiego Ładu (projekt ustawy)

Minister Tadeusz Kościński podczas konferencji, fot. za gov.pl

Ruszyły konsultacje Polskiego Ładu dotyczące rozwiązań podatkowych. Rząd zaprasza do przesyłania do 9 sierpnia propozycji, opinii, wniosków i uwag wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem.

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu.

Planuje się, że przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

- Zyska niemal 18 milionów osób płacących podatki. Prawie 9 mln osób przestanie płacić PIT. Nie będą go płacić osoby najuboższe i 2/3 emerytów i rencistów. Kolejna grupa to osoby, dla których zmiana będzie neutralna. Czyli dla aż 90 procent osób płacących podatki nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. To ponad 23 mln osób. W portfelach Polaków zostanie ok. 14 mld zł rocznie. To nie jest obciążanie Polaków nowymi podatkami, a historyczna obniżka podatków dla nich – wskazuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

- Działania zbudowane są na fundamencie solidarności społecznej. Proponujemy sprawiedliwy system podatkowy, który uwzględnia różnice w dochodach obywateli. Chcemy, aby wreszcie osoby o niższych dochodach płaciły relatywnie mniejsze podatki

– dodaje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Obniżka podatków

W latach 2015-2019 dwukrotnie podwyższano kwotę wolną od podatku dochodowego do wysokości 8 tys. zł. W 2019 r. zaczął obowiązywać zerowy PIT dla młodych oraz powszechna obniżka PIT z 18% do 17%. W 2019 r. zmniejszono CIT dla ponad 90% przedsiębiorców do 9%. Oznacza to obniżkę stawki o ponad połowę w stosunku do stawki obowiązującej w 2016 r. – z 19 na 9%. Wprowadzono nową matrycę stawek VAT, która obniżyła stawki podatku na wiele artykułów pierwszej potrzeby.

Teraz rząd kontynuuje proces obniżania podatków dla Polaków. Oznacza to:

- Historyczną podwyżkę kwoty wolnej do 30 tys. zł (europejski poziom) równo dla wszystkich, niezależnie od zarobków.

- Wyższy próg podatkowy – z 85 tys. zł na 120 tys. zł. Liczba osób, które będą płaciły 32-proc. podatek spadnie o połowę.

- Kolejne obniżenie stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów ITC, lekarzy.

- Wzrost kwoty wolnej do 30 tys. zł to odważny ruch na rzecz osób mniej zarabiających. Niemal 9 mln Polaków przestanie płacić PIT. PIT, dzięki podniesieniu kwoty wolnej, nie będą płacić osoby najuboższe i prawie 70% emerytów i rencistów. Od 2022 r. wysokość progu podatkowego wzrośnie o 40% – z ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł. Podatek o stawce 32% płacić będzie o połowę osób mniej niż dotychczas.

Dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz dla inżynierów stawka ryczałtu spadnie z 17 proc. na 14 proc. Dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży ITC stawka zmniejszy się z 15 proc. do 12 proc.

Brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku został zrekompensowany innymi rozwiązaniami. Dla przedsiębiorców Polski Ład przewiduje kilkanaście nowych rozwiązań oraz obniżkę stawek podatku ryczałtowego.

Korzyści

Rząd podaje, że dla ponad 23 mln Polaków zmiany w podatkach będą korzystne lub neutralne. To 90 proc. podatników.

Na zmianach skorzysta niemal 18 mln Polaków.

Prawie 9 mln osób przestanie płacić PIT.

Polski Ład to więcej pieniędzy w portfelach Polaków – ok. 14 mld zł rocznie.

Zyskają emeryci i renciści. Więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach 90% z nich. To ponad 8 mln osób. Aż 2/3 emerytów i rencistów w ogóle nie zapłaci PIT. A pozostali będą płacić podatek jedynie od nadwyżki ponad 30 tys. zł.

Przykłady (pracownicy na etacie/emeryt):

Kasjer zarabiający 3 tys. zł, zyska na reformie 1 840 zł w ciągu roku.

Pracownik fizyczny zarabiający 4 tys. zł, zyska ponad 1 360 zł w ciągu roku.

Księgowa zarabiająca w firmie 5 tys. zł, zyska ponad 560 zł w ciągu roku.

Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł zyska rocznie 1 600 zł.

Rodzina 2+2, w której rodzice zarabiają w sumie 6,5 tys. zł brutto, gdy rozliczą się wspólnie, miesięcznie zyskają 328 zł, czyli prawie 4 tys. zł Małżeństwo będzie mogło też odliczyć od podatku ulgi na dwójkę dzieci, czyli 2,2 tys. zł.

Przykłady (osoby prowadzące działalność):

Krawiec z dochodem 3 tys. zł, zaoszczędzi rocznie 1,3 tys. zł.

Fryzjer z dochodem 4 tys. zł, zaoszczędzi rocznie 2 tys. zł.

Mechanik z dochodem 5 tys. zł, zaoszczędzi rocznie 1 tys. zł.

Pakiety uproszczeń dla biznesu

- Polski Ład to również podatkowy restart gospodarki. Nie tylko zmniejszenia klina podatkowego, ale również szereg innych reform kierowanych do przedsiębiorców. To cały pakiet rozwiązań dla tych, którzy inwestują w innowacyjne rozwiązania, nowe produkty, chcą się rozwijać i podbijać nowe rynki

– mówi minister Kościński.

Wzmocnienie inwestycji i ekspansji

- Aby polskie firmy mogły się rozwijać i być konkurencyjne, system podatkowy powinien wspierać innowacyjny biznes i inwestorów którzy postawią na Polskę. Od 2022 r. w Polsce będzie działać kompleksowy system rozwiązań podatkowych działających równocześnie, na każdym etapie procesu produkcyjnego – informuje wiceminister Sarnowski.

Będą do niego należeć:

Ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem.

Ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach.

Ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej.

Ulga IP Box, która zmniejszy obciążenie na etapie jego sprzedaży.

- Aby korzystać z pojawiających się na rynku szans, polskie firmy z sektora MŚP muszą w siebie inwestować. Zwiększać skalę działalności, poprawiać jej efektywność i stale dostosowywać profil działania do potrzeb nowych klientów. Nie da się tego zrobić bez pieniędzy i to właśnie dostęp do finansowania jest dla mniejszego biznesu największą barierą rozwoju. Kiedyś mówiono „taki mamy klimat” i bezradnie rozkładano ręce. Teraz tworzymy taki klimat podatkowy, który będzie przyjazny dla inwestycji w rozwój drobniejszego biznesu, tak by z mikro- stawał się mały, z małego średni, a ze średniego duży – wyjaśnia wiceminister Sarnowski.

Rząd wprowadzi:

Ulgę na IPO wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, które ułatwią polskim firmom wejście na giełdę i znalezienie potrzebnych im inwestorów.

Ulgę konsolidacyjną kierowaną do firm, które poprzez połączenie się z innym podmiotem zdecydują się na uratowanie np. swojego kontrahenta, dostawcy lub innego biznesu potrzebującego wsparcia.

Ulgę na ekspansję, dzięki której wydatki na poszukiwanie nowych rynków dla polskich produktów będą mogły zostać odliczone 2 razy.

Atrakcyjne podatkowo zasady inwestowania za pośrednictwem Venture Capital, które będą zachętą do lokowania kapitału w innowacyjne polskie przedsiębiorstwa i start-upy.

Zmodyfikowany i uatrakcyjniony Estoński CIT. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.

Ograniczenie szarej strefy

- Aktualnie system podatkowy nie sprzyja pracownikom, którzy nie godzą się na pracę „na czarno”. Nawet w przypadku wykrycia tego procederu przez skarbówkę czy Inspekcję Pracy, to pracownik musi zapłacić niezapłacony od swojej pensji podatek z odsetkami. Do tego odpowiada karnie za niezadeklarowanie podatku. Chcemy całkowicie odwrócić tę sytuację. Prawo powinno chronić pracownika, a nie pracodawcę, który określa jego warunki zatrudnienia – informuje wiceminister Sarnowski

Większość obrotu w szarej strefie odbywa się gotówkowo. Stąd im więcej bezgotówkowych transakcji tym większa transparentność działań przedsiębiorców i uczciwsze zasady na rynku. Rząd proponuje obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy firmami (B2B) z obecnych 15 tys. zł do 8 tys. zł. - Chcemy wprowadzić limit dla transakcji gotówkowych dla C2B w kwocie 20 tys. zł. Przedsiębiorcy będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu. Obowiązek będzie obejmował tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych czyli takich których roczny przychód przekracza 20 tys. PLN - podano.

Zachętą dla przedsiębiorców będzie ulga na terminal w podatku dochodowym. Dzięki niej wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego będą nie tylko zaliczane w 100% do kosztów uzyskania przychodów, ale także będą ponownie odliczane od dochodu w ramach ulgi podatkowej. Firmy które będą rozliczać bezgotówkowo większość swojego obrotu z konsumentami, otrzymają superszybki zwrot VAT. Środki pojawią się na ich kontach w 15 dni, czyli cztery razy szybciej niż zwykle.

W dziale multimedia dodajemy projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.