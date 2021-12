1 stycznia rusza Krajowy System e-Faktur

Od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z e-Faktury.

Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i już funkcjonujących w obrocie gospodarczym, faktur elektronicznych.

Polska jako czwarty kraj w Unii Europejskiej wprowadza e-Fakturę.

Przedsiębiorcy ją wystawiający, dużo szybciej otrzymają zwrot VAT.

W styczniu 2022 r. rusza Krajowy System e-Faktur. Zmianie ulegnie m.in proces wystawiania oraz odbierania faktur, uproszczone i ulepszone zostaną przepisy dotyczące fakturowania. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z usługi przechowywania i archiwizowania faktur. Krajowy Systemu e-Faktur umożliwi skuteczniejsze przeciwdziałanie nieprawidłowościom w obszarze podatków, nie tylko w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego ale również w podatkach dochodowych. W przyszłym roku korzystanie z systemu e-Faktur będzie dobrowolne. W 2023 r. planowane jest wprowadzenie powszechnego fakturowania elektronicznego w Polsce.

- Udostępniając przedsiębiorcom e-fakturę, dołączamy do grona europejskich liderów nowoczesnych e-usług administracji. Polska będzie czwartym krajem UE, który ją wdroży. W 2017 r. zrobiły to Włochy, rok później Hiszpania, a w 2019 r. Portugalia. Rok 2022 będzie czasem działania e-faktury w formule dobrowolnej, pilotażu realizowanego we współpracy z biznesem. Zainteresowanie tym rozwiązaniem będzie duże, bo jest to istotne ułatwienie dla biznesu. E- faktura jest wygodna, ma ustrukturyzowany charakter. Nie trzeba szukać na niej istotnych danych, np. ceny towaru czy stawki VAT, bo są zawsze w tym samym miejscu. Dodatkowo korzystanie z niej uprawnia do uzyskania szybszego zwrotu VAT – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Korzyści wynikające z e-fakturowania