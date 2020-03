20 przypadków naruszenia przepisów o cenach w Biedronce. Sieć może zapłacić nawet 400 tys. zł kary

Na zdj. sklep Biedronki w Radwanicach. Fot. materiały prasowe

UOKiK podtrzymuje kolejne dwie decyzje IH, które nakładają na właściciela sieci Biedronka kary za naruszenia przepisów w zakresie uwidaczniania cen. Chodzi o dwie kary w wysokości 20 200 zł każda. Od początku roku prezes UOKiK zdecydował o podtrzymaniu sześciu kar. Z naszych wyliczeń wynika, że sieć może zapłacić nawet ok. 400 tys zł.

W decyzji z 9 marca czytamy, że w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie przepisów po raz pierwszy, organ ujawnił dwadzieścia przypadków naruszenia wymagań ustawy o informowaniu o cenach w toku kontroli przeprowadzonych w okresie 25 września 2018 r. - 10 września 2019 r.

- Z zebranego materiału wynika, że waga naruszenia nie jest znikoma, ponieważ brak cen jest naruszeniem interesów konsumentów w zakresie ich prawa do informacji. Z kolei ewentualne usunięcie naruszenia prawa nie spełni celów kary, mającej nie tylko funkcję dyscyplinująco – represyjną, ale też i prewencyjną. Organ I instancji słusznie przy tym zauważył, że istotną okolicznością, której nie można pominąć, jest fakt wielokrotnego wystąpienia nieprawidłowości skutkujących podwyższaniem wymiaru kary, co oznacza tylko że funkcja prewencyjna kary nie została spełniona. Należy więc stwierdzić, że, organ pierwszej instancji słusznie uznał, iż nie zachodzą podstawy do odstąpienia od wymierzenia kary na podstawie art. 189f § 1 kpa - czytamy w decyzji.

Przeczytaj także: W sklepach Biedronka limity na transakcje zbliżeniowe bez PIN podniesione do 100 zł

W październiku 2019 r. UOKiK poinformował, że wszczął postępowanie przeciw spółce Jeronimo Martins Polska (JMP). Zarzuty dotyczą uwidaczniania niższych cen przy produkcie, a następnie naliczania wyższej ceny w kasie w sklepach sieci Biedronka.

Biedronka posiada w Polsce ponad 3 tys. sklepów.