4 maja otworzą się galerie i sklepy budowlane

fot. shutterstock

4 maja w ścisłym reżimie sanitarnym będą mogły otworzyć się galerie handlowe i marakety budowlane. 15 maja mogą otworzyć się ogródki restauracyjne.

- Dane o zakażeniach pozwoliły na podjęcie decyzji o odmrożeniu gospodarki. Ostatnie dni pokazały, że idziemy w lepszym kierunku. Trzecia fala się przełamała - mówił premier Mateusz Morawiecki.

- Mamy do czynienia z bardzo groźną epidemią. Musimy zachować elastyczność, - możliwe, że będziemy musieli wrócić do niektórych obostrzeń. Nasza nadzieje to szczepienia - zaznaczył premier.

- Chcemy, aby nasza gospodarka jak najszybciej wracała na tory normalności w sposób naturalny - dodał Morawiecki.

Otwarte galerie handlowe, siłownie i restauracje – wstępny harmonogram na maj



Przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń według zaplanowanego harmonogramu. Co ważne, harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

OD 1 MAJA

Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne

Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu: limit – max. 50 osób

Sport – uprawianie sportu w krytych obiektach sportowych oraz na basenach: dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, max. 50 proc. obłożenia obiektu

OD 4 MAJA

Kultura – otwarte galerie sztuki i muzea: limit 1 osoby na 15 m2; działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Handel – otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe; limit 1 osoby na 15 m2; działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Kult religijny – nabożeństwa z limitem osób: limit 1 osoby na 15 m2 w świątyniach; rekomendacja odprawiania ceremonii na świeżym powietrzu

Edukacja – szkoły podstawowe: nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej; ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy

OD 8 MAJA

Hotele – otwarte dla gości: max 50 proc. obłożenia obiektu; zamknięte restauracje oraz strefa welness&spa

OD 15 MAJA

Noszenie maseczek na świeżym powietrzu – zniesienie obowiązku:

- Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15 – możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

- Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.