Alert sklepu z odzieżą Mohito. Klienci padają ofiarą oszustwa

Marka Mohito opublikowała na facebookowym profilu oświadczenie, którego celem jest ostrzeżenie klientów przed oszustami: "W związku z doniesieniami o pojawianiu się fałszywych stron podszywających się pod sklep marki MOHITO, uprzejmie prosimy o zachowanie ostrożności".

Prosi klientów, którzy stali się ofiarą oszustwa, o przesłanie informacji na oficjalny adres przypominając, że oficjalna witryna to https://www.mohito.com.

LPP to rodzinna firma z polskimi korzeniami, która powstała ponad 30 lat temu, a obecnie zarządza 5 markami: : Reserved, Sinsay, Mohito, House i Cropp. Ich kolekcje docierają do blisko 40 krajów, a firma zatrudnia ponad 32 tys. osób, z czego 45% w Polsce. W Europie Środkowo-Wschodniej posiada Centrum Dystrybucyjne o powierzchni 100 tys. mkw. Dzięki temu z magazynu może zostać wysłanych ponad 2 mln sztuk towaru każdego dnia. Ważnym dla LPP aspektem jest środowisko, dlatego duży nacisk kładzie na linię Eco Aware stanowiącą ok. 26% kolekcji wszystkich marek.