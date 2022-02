Amazon w Wielkiej Brytanii jest traktowany jak sieć spożywcza. Co z tego wynika?

Amazon staje się grubą rybą w brytyjskim handlu detalicznym żywnością: całkowity obrót na produktach spożywczych przekroczył granicę miliarda funtów. Dla brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynku (CMA) był to sygnał do podjęcia działań: każdy brytyjski detalista sprzedający artykuły spożywcze o tej wartości jest uważany za detalistę spożywczego i musi przestrzegać określonych prawem przepisów (Groceries Supply Code of Practice).