Amerykańska sieć zwolniła pracowników, którzy interweniowali podczas napadu

Dyrektor generalny Lululemon - Calvin McDonald - powiedział, że firma podtrzymuje swoją decyzję o zwolnieniu dwóch pracowników, którzy próbowali interweniować podczas kradzieży w jednym ze sklepów sieci.

Amerykańska sieć zwolniła pracowników za interwencję podczas kradzieży

Do incydentu doszło pod koniec kwietnia w sklepie Lululemon w Peachtree Corners w stanie Georgia. Nagranie z telefonu komórkowego pokazuje dwóch mężczyzn w kapturach i maskach na twarz, którzy wpadają do sklepu i chwytają towary z półek znajdujących się najbliżej wejścia do sklepu, a następnie wybiegają. Nie jest jasne, czy nagranie zostało zrobione przez klienta, czy pracownika. Pracownicy interweniowali.

- W tym konkretnym przypadku mamy politykę zerowej tolerancji, z której szkolimy naszych edukatorów w zakresie angażowania się podczas kradzieży. Dlaczego? Ponieważ stawiamy bezpieczeństwo naszego zespołu i naszych gości na pierwszym miejscu” – powiedział McDonald podczas piątkowego wywiadu dla CNBC. „To tylko towar” - dodaje.

McDonald powiedział, że pracownicy „świadomie złamali zasady” i zaatakowali złodziei.

Lululemon znalazł się pod ostrzałem, zwłaszcza ze strony konserwatywnych mediów, za pozornie karanie pracowników, którzy próbowali powstrzymać rabunek.

To tylko towar. Nie warto ryzykować podczas rabunku w sklepie

Lululemon wysłał we wtorek oświadczenie do CNN, w którym powtórzył „politykę absolutnego zerowej tolerancji” dla „zaangażowania pracowników w sposób, który mógłby narazić ich lub innych na niebezpieczeństwo”.

Firma odniosła się do swoich „od dawna obowiązujących protokołów” dotyczących bezpieczeństwa i stwierdziła, że „żadna ilość towaru w sklepie” nie jest warta ryzyka dla pracownika. „Dwóch pracowników w naszej lokalizacji Peachtree Corners w Georgii nie zostało zwolnionych za wezwanie policji…. Pracownicy mogą wzywać policję i zostali poinstruowani, aby w razie potrzeby dzwonić pod numer 911, ale to nie było przyczyną rozwiązania umowy” – napisano w oświadczeniu. Lululemon zauważył, że pracownicy ryzykowali narażeniem siebie i innych na niebezpieczeństwo. CNN przypomina też, że w USA już wielokrotnie interwencje pracowników sklepów podczas napadów kończyły się tragicznie – ginęli lub zostali ranni nie tylko pracownicy sklepów, ale także ochrona i klienci.

Wraz ze wzrostem inflacji i rosnącymi kosztami pożyczek, rośnie liczba przypadków przestępczości. Detaliści duzi i mali twierdzą, że walczą zwłaszcza z eskalacją przestępczości w sklepach — od drobnych kradzieży sklepowych po zorganizowane kradzieże na dużą skalę, które opróżniają całe półki z produktami.

Fala sklepowych napadów w USA

Target powiedział, że szykuje się na stratę pół miliarda dolarów w tym roku z powodu rosnącej liczby kradzieży. Nordstrom, Whole Foods i kilka innych dużych sieci powiedziało, że opuszczają San Francisco z powodu zmieniających się warunków ekonomicznych lub bezpieczeństwa pracowników.