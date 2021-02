Analiza: Bunt przedsiębiorców wobec obostrzeń głównie deklaratywny

Wielu przedsiębiorców zapowiadało, że w styczniu otwiera się bez względu na zakazy i obostrzenia. Takie plany na interaktywnej mapie wolnego biznesu swoim wpisem potwierdziło ponad 300 podmiotów. Analiza liczby wystawianych w styczniu faktur pokazuje, że bunt w dużej części był deklaratywny lub wiele firm szybko się z niego wycofało. Początek roku to bardzo mała liczba faktur wystawionych przez MSP – o 21 proc niższa niż w grudniu, najniższa od września.

Na interaktywnej mapie biznesu ponad 300 firm zadeklarowało, że w styczniu uruchamiają stacjonarną działalność pomimo rządowych zakazów wynikających z pandemii. Sprzyjała im opinia publiczna w Polsce - według badania IBRiS pozytywnie ocenialiśmy otwieranie się firm wbrew narzuconym obostrzeniom. Uruchomienie hoteli i pensjonatów otwarcie popiera 69 proc. społeczeństwa, stacji i wyciągów narciarskich niemal 75 proc., a prawie 70 proc. ma takie zdanie w przypadku restauracji.

Jak wiele biznesów w styczniu naprawdę otworzyło się, sprawdzono w oparciu o dane faktura.pl. Liczba faktur wystawionych przez mikro i małe przedsiębiorstwa w styczniu była aż o 21 proc niższa niż w grudniu. To bardzo duży i nieoczekiwany spadek, który pozwala przypuszczać, że bunt w dużej części pozostał wydarzeniem medialnym. Liczba faktur wystawionych w styczniu była najniższa od września.

- W oparciu o te dane można powiedzieć, że bunt nie miał dużej skali. Był śladowy i dotyczył pojedynczych obiektów obsługujących konsumentów. W przestrzeni medialnej zauważalne i głośne były otwarcia pojedynczych stoków narciarskich czy restauracji, ale w skali całej polski firmy MSP nie przyłączyły się do buntu masowo. Gdyby tak było, wiać byłoby to w fakturach wystawianych przez instruktorów narciarskich, dostawców jedzenia do restauracji czy hoteli, firmy sprzątające. Niestety nie zanotowaliśmy zwiększonej liczby faktur wystawianej na platformie faktura.pl. Co więcej spadek w stosunku do grudnia wskazuje, że z wieloma biznesami w pierwszym miesiącu roku było gorzej - mówi Grzegorz Grodek, prezes platformy do wystawiania faktur - faktura.pl

Na stawce VATu 5% działa część przedsiębiorców sprzedających wyroby spożywcze np. oleje, mleko, mięso, owoce i warzywa, pieczywo, sery. Wg takiej stawki rozlicza się też część usług gastronomicznych np. dostawcy do restauracji i hoteli. W przypadku faktur ze stawką 5% VAT w porównaniu z grudniem spadek był nawet nieco większy – blisko 22 proc. Wartość netto takich faktur była aż o 30 proc. niższa niż w grudniu.

Z pewnością na niską skalę buntu wpłynęły kontrole Policji i Sanepidu, a także ryzyko utraty dofinansowania w ramach tarcz. PFR szacuje, że pomoc z drugiej tarczy trafi do 70 tys. podmiotów, a około 3,5 mln zł mogą dostać firmy z sektora MŚP.