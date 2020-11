Apel do Jarosława Gowina ws. podatku cukrowego: Wejście w życie ustawy oznacza bankructwo wielu firm

Dziewięć największych związków pracodawców i organizacji branżowych oraz rolniczych zwróciło się z apelem do Premiera Jarosława Gowina o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu przesunięcie minimum o rok, tj. na dzień 1 stycznia 2022 r., wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

W swoim apelu organizacje zwracają uwagę, że wejście w życie wyżej wymienionej ustawy już w dniu 1 stycznia 2021 r., w warunkach kryzysu spowodowanego zarówno pierwszą jak i obecną falą pandemii COVID19, będzie miało katastrofalne skutki dla całej polskiej branży napojowej. Ustawa oznacza obciążenie przedsiębiorców podatkiem, którego wysokość jest nieadekwatna do obecnej bardzo mocno osłabianej i w dalszym ciągu słabnącej kondycji finansowej przedsiębiorstw.



Dla większości z nich, w tym szczególnie małych i średnich, podatek ten będzie oznaczał praktycznie 100% wzrost kosztów i konieczność zapłacenia podatku w rzeczywistości obrotowego, pomimo braku dochodów ze sprzedaży produktu. Poniesione na wiosnę starty oraz obecne ponowne zablokowanie branży gastronomicznej i hotelarskiej oznaczają poważne trudności w utrzymaniu płynności firm, a nowy podatek pogorszy ten stan w sposób dramatyczny. W kanałach dystrybucji doszło do ponownego zamrożenia znaczącej ilości towarów, a co za tym idzie firmy produkcyjne nie otrzymają należnych im środków finansowych mimo poniesienia kosztów. Część z tych należności prawdopodobnie nigdy nie zostanie odzyskana. To potęguje już poniesione przy pierwszej fali pandemii wielomilionowe straty i stawia pod znakiem zapytania przyszłość większości firm z branży napojowej - czytamy w stanowisku organizacji.



Dopuszczenie do wejścia w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2021 r. oznacza zatem świadome skazanie dużej ilości firm, szczególnie małych i średnich z branży napojowej na bankructwo, zaś pracowników na długotrwałe bezrobocie. W tak skrajnie niekorzystnych warunkach efektem wprowadzenia ww. podatku może być utrata nawet 40 tys. miejsc pracy w całym łańcuchu produkcji napojów, od rolników (producenci surowca), poprzez zaopatrzenie (opakowania), producentów napojów, dystrybucję (transport i magazynowanie) oraz sprzedaż napojów (przedstawiciele handlowi). Będzie oznaczało to nieunikniony dramat tysięcy polskich rodzin. Zaprzeczy również zapewnieniom Rządu o wsparciu przedsiębiorców w utrzymaniu miejsc pracy.



W swoim apelu organizacje zwracają uwagę, że ustawa o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów została opracowana w sposób pośpieszny, bez wymaganej prawem oceny skutków regulacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zawiera szereg błędów i luk, które wywołają chaos w łańcuchu produkcji i dostaw w całej branży napojowej. Wprowadza obciążenia i sposób ich poboru niemożliwy do realizacji przez przedsiębiorców nawet w normalnych warunkach, nie mówiąc o obecnym kryzysie, którego czas trwania i skutki trudne są do przewidzenia.

Wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2021r. nie daje żadnych szans przedsiębiorcom na przygotowanie się do jej realizacji. Nie ma obecnie żadnych objaśnień podatkowych ani interpretacji, które rozstrzygałyby fundamentalne dla realizacji ustawy nieścisłości i błędy. Taka sytuacja stwarza realne niebezpieczeństwo błędnego naliczenia wynikających z ustawy opłat i nałożenia na firmy dotkliwych kar finansowych.

Biorąc pod uwagę obecne i przyszłe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw wszelkie działania dotyczące nowych obciążeń dla przedsiębiorców nie powinny być rozważane wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r. i to pod warunkiem dokonania rzetelnej oceny kondycji branży i oceny skutków regulacji.



Apel podpisały następujące organizacje: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacja Lewiatan, Federacja Gospodarki Żywnościowej RP, Związek Producentów Cukru, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie