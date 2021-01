Apele o uwzględnienie pracowników handlu w I etapie Narodowego Programu Szczepień

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji i jej firmy członkowskie a także Społem apelują do polskiego rządu o uwzględnienie pracowników handlu – jako grupy zawodowej podwyższonego ryzyka z uwagi na częsty i bezpośredni kontakt z klientem – w I etapie Narodowego Programu Szczepień.

- Pracownicy handlu, zarówno personel sklepów, jak i centrów dystrybucji, są pracownikami tzw. „infrastruktury krytycznej”, a charakter ich pracy zakładający wysoką częstotliwość kontaktów społecznych predestynuje tę grupę zawodową do szczepień na zasadach preferencyjnych - mówi Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

- To dzięki wysiłkowi handlowców utrzymana jest ciągłość dostaw żywności i niezbędnych towarów do sklepów, a społeczeństwo może dokonywać zakupów w bezpieczny sposób, w ścisłym reżimie sanitarnym. Sieci handlowe zrzeszone w POHiD wdrożyły w swoich placówkach najwyższe standardy sanitarne, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa swoim pracownikom i konsumentom. Apelujemy do polskiego rządu o bezzwłoczne ujęcie pracowników handlu w I etapie szczepień, co będzie gwarantem utrzymania ciągłości dostaw i bezpieczeństwa żywności w naszym kraju - argumentuje Renata Juszkiewicz.

Taki sam apel wystosowało także Społem, które zatrudnia 26 tys. pracowników handlu.