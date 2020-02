Ardanowski: Nie planujemy wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb

Na zdj. Jan Krzysztof Ardanowski, fot. PTWP

Temat sprzedaży żywych karpi budzi wiele emocji. Posłanki Anita Sowińska i Katarzyna Kretkowska chcą uregulowań prawnych w tym zakresie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada, że nie planuje w naszym kraju wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb.

Posłanki Anita Sowińska i Katarzyna Kretkowska zwróciły się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie uregulowań prawnych związanych ze sprzedażą żywych ryb w Polsce. Zdaniem posłanek palącym problemem jest temat karpi sprzedawanych w okresie przedświątecznym.

- Wiele zastrzeżeń bowiem rodzą normy prawne dotyczące ich sprzedaży, a także nawyki sprzedawców tych ryb. Produkcja karpia w Polsce to rocznie 10 milionów ryb, sprzedawanych głównie w okresie przedświątecznym. Ich sprzedaż jest specjalnie uregulowana prawnie. Niestety, chęć szybkiego i łatwego zysku oraz specyfika czasu przedświątecznego, stwarzają warunki, w których te przepisy nie są respektowane. Same w sobie już budzą wiele zastrzeżeń - zmniejszają ryzyko śmierci ryby, jednakże przyczyniają się do jej niesamowitego cierpienia. Główny Lekarz Weterynarii wydaje wytyczne dotyczące sprzedaży tego stworzenia i zawsze są one karygodne. Możliwość przenoszenia ryb w foliówce z ożebrowaniem, bez wody, to najbardziej karygodne i niezgodne z ustawą o ochronie zwierząt zalecenie.(...). Wola zakazu sprzedaży żywych karpi w społeczeństwie jest ogromna. Centrum Badania Opinii Społecznej w 2016 roku przeprowadziło badania, z których wynika, że 86% Polek i Polaków jest za wprowadzeniem zakazu transportu żywych ryb bez wody. Do tego znaczna część społeczeństwa jest za całkowitym zakazem sprzedaży żywych ryb, z której również sklepy stopniowo się wycofują. Dodatkowo, w 2016 roku Sąd Najwyższy uznał, że karp podlega ustawie o ochronie zwierząt, a przez 20 lat jej obowiązywania rybom tym nie została zagwarantowana należyta ochrona - piszą w interpelacji posłanki.

Jan Krzysztof Ardanowski odpowiedział, że w ocenie resortu rolnictwa nie istnieją przesłanki do zmian obowiązujących przepisów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie prowadzi obecnie żadnych prac zmierzających do wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb na terenie kraju, jak też nie przewiduje podjęcia takich kroków w przyszłości.