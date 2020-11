Baker McKenzie na Internetowym FRSiH: Klimat do przejęć jest dobry

W marcu, kwietniu czy maju aktywność na rynku fuzji i przejęć spadła do minimum, ale gdy nauczyliśmy się żyć z pandemią aktywność transakcyjna wróciła w miarę do normy, choć rozkłada się zupełnie inaczej niż przed pandemią. Widać też w ostatnim czasie zwiększoną aktywność funduszy inwestycyjnych, które mają środki na przejęcia, a klimat do inwestycji jest dobry – mówił Łukasz Targoszyński, adwokat z Baker McKenzie podczas debaty „2020 – rok zmian czy stagnacji? Nowy impuls w konsolidacji branży spożywczej” w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Jak wynika z analiz Saski Partners, z powodu globalnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa liczba transakcji fuzji i przejęć w Polsce spadła w tym roku niemal o połowę. W pierwszej połowie 2020 roku sfinalizowano w Polsce 68 transakcji fuzji i przejęć wobec 129 w tym samym okresie 2019 roku, a ich łączna wartość była mniejsza o 65 proc - wynika z analizy danych Thomson Reuters i Catalyst.

- Na pandemię trzeba spojrzeć w dwóch okresach. Kryzys w pierwszych miesiącach niósł całkowitą niepewność, a w takim momencie nie myśli się o fuzjach i przejęciach, dlatego w marcu, kwietniu czy maju ta aktywność transakcyjna spadła do minimum – mówił w trakcie debaty internetowej Łukasz Targoszyński.

- W momencie, gdy nauczyliśmy się żyć z pandemia, aktywność transakcyjna wróciła w miarę do normy, choć rozkłada się zupełnie inaczej niż przed pandemią, a najważniejszym elementem transakcji jest to, jak firma przygotowała się na radzenie sobie z pandemią i jak jest w stanie generować przychody. Do końca tego roku na pewno nie osiągniemy takich wskaźników transakcyjnych jak w poprzednich latach - dodał.

Wskazał też, że w 2019 roku polska gospodarka była na szczycie cyklu koniunkturalnego, a w tym roku recesja czy kryzys i tak miała nastąpić, jednak obecny kryzys jest zupełnie, bo jest nagły i nieprzewidywalny, a to skumulowało się w krótkim okresie.

Stwierdził też, że być może dla inwestorów branżowych nie jest to dobry okres do inwestowania, bo oni patrzą na przejęcia długofalowo, a poza tym firmy skupiają się obecnie na tym, aby zadbać o swój interes, o swoją sytuację, o łańcuchy dostaw, a nie zastanawiać się nad przejęciami. Jednak jest to dobry czas na oportunistyczne transakcje, ponieważ firma, która znalazła się w ciężkiej sytuacji w związku z pandemią może chcieć się sprzedać.

- Dzisiaj na branżę spożywczą fundusze inwestycyjne patrzą inaczej. To kategoria, która charakteryzuje się stabilnością i fundusze patrzą na tę branżę dużo bardziej ze względu na tę stabilność i z tego powodu, że jest uważana teraz za branżę strategiczną. Jednak jest też inny bardzo ważny czynnik, w którym pandemia przeszkadza firmom branżowym, a mniej funduszom – czyli post-akwizycyjna integracja firmy – zaznaczył Łukasz Targoszyński.

