Będzie dodatek osłonowy w wysokości od 400 do 1110 zł

Premier zapowiedział obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23% do 8%. - To duże uszczuplenie dochodów budżetowych, ale bardzo ważna korzyść dla obywateli, którzy ogrzewają gazem swoje mieszkania, domy czy miejsca pracy - powiedział premier.

- Częściowo amortyzujemy wysokie skutki inflacji dla budżetów domowych. Kluczem jest to, żeby dobrać narzędzia tak, żeby hamowały inflację, z drugiej strony, żeby nie hamowały rozwoju gospodarczego, a z trzeciej strony, żeby były rzeczywiście pomocne - wyjaśnił premier.

Jak zapowiedział premier wdrożony zostanie dodatek osłonowy wynikający z podnoszonych cen przez różnych producentów. -Ten dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie on w kwotach od 400 zł do nawet 1100 zł, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, od liczebności rodziny - powiedział Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki poinformował, że gdyby była taka możliwość, to deklaruje wdrożenie na sześć miesięcy zerowych stawek VAT na żywność. Niestety Komisja Europejska na takie rozwiązania się nie zgadza - powiedział premier.

Morawiecki zapewnił, że wszystkie elementy pakietu w błyskawiczny sposób trafią do Sejmu tak żeby niektóre jego elementy mogły wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r.

Morawiecki zaapelował również do przedsiębiorców, by nie wykorzystywali tarczy antyinflacyjnej do podnoszenia cen za swoje usługi. Zapowiadał też, że rząd wraz z rynkowymi regulatorami będzie to weryfikował.

fot. za gov.pl